حماس تدعو إلى “الثورة والانتفاض في وجه الاحتلال” بالقدس والضفة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية إلى “الانتفاض والثورة ضد الاحتلال ومستوطنيه”.

وخلال تظاهرة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة تضامنًا مع مدينة القدس، قال القيادي بالحركة مشير المصري “الضفة الغربية والقدس تدخلان الاحتلال في مرحلة جديدة عنوانها أن الكفاح المسلح هو خيار شعب بأكمله”.

وبعد ظهر الجمعة، شارك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة في تظاهرتين جنوبا في خانيونس وشمالا في جباليا تضامنًا مع القدس التي تشهد توترا حادا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

⭕ القيادي في حماس مشير المصري: المقاومة على قلب رجل واحد، وغرفة العمليات المشتركة ستنتقل من غزة على مكان في الضفة وفلسطين — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) October 14, 2022

ورفع المشاركون في التظاهرتين لافتات تضامنية مع أهالي القدس وصورًا لشُبان قتلهم الجيش الإسرائيلي مؤخرًا في القدس والضفة الغربية.

وأضاف المصري أن أهالي غزة يقفون بجانب القدس والمسجد الأقصى “في وجه عربدة الاحتلال ومستوطنيه”، مشيرا إلى أن “القدس والمسجد الأقصى محور الصراع وصاعق التفجير وقنبلة الثورات، ومن أجلهما انتفض شعبنا على مدار تاريخه”.

#صور| تغطية صحفية: "مسيرة حاشدة لحركة حمــــــاس في خانيونس نصرة للقدس والمسجد الأقصى". pic.twitter.com/TREKrmXbik — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 14, 2022

وقال المصري إن “النفخ بالبوق والطقوس الدينية (للمستوطنين) والمساس بالمسجد الأقصى والاقتحامات اليومية، تعني استفزازًا كبيرًا لمشاعر شعبنا وأمتنا، وانتفاضة لكل شعبنا في كل الأماكن”.​​​​​​​

ومنذ مساء السبت الماضي، تشهد مدينة القدس وأحياؤها توترًا كبيرًا إثر فرض الشرطة الإسرائيلية قيودًا مشددة على مخيم شعفاط بحجة بحثها عن فلسطيني تعتقد أنه أطلق النار على قواتها عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمالي القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل مجندة وإصابة عنصرَي أمن.

تغطية صحفية: "تصوير جوي لمسيرة حاشدة لحماس في خان يونس نصرة للأقصى". pic.twitter.com/uXyRqTHP75 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 14, 2022

وقد شهدت القدس المحتلة يوم الأربعاء إضرابًا تجاريًّا وإغلاقًا للمؤسسات التعليمية تضامنًا مع المحاصرين في مخيم شعفاط وأحياء عناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام التي تفرض الشرطة الإسرائيلية قيودًا مشددة على تحركات سكانها.

ومنذ أشهر تشهد عدة مدن بالضفة الغربية توترًا إثر تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تتركز في نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.