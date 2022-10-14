بعد مقترح بوتين.. أردوغان يعلن الموقع الأنسب في تركيا لإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز

رجّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تكون منطقة تراقيا بشمال غرب البلاد الموقع الأنسب لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز.

وفي حديثه للصحفيين في الطائرة أثناء عودته من العاصمة الكازاخستانية أستانة، بعد مشاركته في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، قال أردوغان “سنقوم بإنشاء مركز الغاز في تركيا بالمكان الأنسب بمشيئة الله، ولدينا مركز توزيع وطني لكن الجديد سيكون دوليًّا”.

وأشار إلى أنه هو ونظيره الروسي بوتين أعطيا تعليمات للمؤسسات المعنية في البلدين من أجل العمل المشترك في هذا المجال، موضحًا أنّ وزارة الطاقة التركية ستعمل مع الجانب الروسي على دراسة إنشاء مركز الغاز وعرض النتائج، وقال “سنقوم بعدها باتخاذ خطوات ولا مجال للانتظار بهذا الخصوص”.

وأوضح أنّه أعطى تعليمات لوزير الطاقة التركي (فاتح دونماز)، وأنّ بوتين أعطى تعليمات لرئيس شركة غاز بروم (أليكسي ميلر)، وشدّد على أنّ تركيا ستتخذ كافة الخطوات اللازمة على الصعيد الأمني من أجل تأمين هذا المركز الدولي.

وكان الرئيس الروسي قد اقترح، الخميس، على نظيره التركي إنشاء “مركز للغاز” في تركيا لتصديره نحو أوربا، باعتبارها “الطريق الأكثر أمانا” حسب توصيفه، في حين تعهد أردوغان بمواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال بوتين إن إقامة مركز للغاز في تركيا يمكن أيضا أن تساعد على “تحديد أسعار” هذه المحروقات “الباهظة حاليا”، وأشار إلى أنه “يمكننا تنظيم الأسعار من دون تدخل أي سياسة في ذلك”.

وتأتي خطوة بوتين في وقت تراجعت فيه شحنات الغاز الروسي إلى أوربا بشدة تحت تأثير العقوبات الغربية. وقد اعتبرت فرنسا أن “لا معنى” لإنشاء مرافق جديدة لتصدير الغاز الروسي إلى أوربا “لأن الأوربيين يريدون تقليص اعتمادهم على المحروقات الروسية”.