استشهاد فلسطينيَّيْن برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام لمخيم جنين (فيديو)

استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون من بينهم طبيب ومسعفون بجروح خطيرة، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة لمدينة جنين ومخيمها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، وتبع ذلك اقتحام عشرات الآليات العسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وذكرت أن المواجهات تركزت قرب مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي وفي مخيم جنين، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي مما أدى إلى استشهاد مواطنَيْن، وقالت المصادر إن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك.

وأكدت المصادر المحلية وشهود عيان إصابة الدكتور عبد الله أبو التين الذي يعمل في مستشفى الدكتور خليل سليمان بجروح خطيرة لدى محاولة إسعاف أحد المصابين في ساحة المستشفى، ليرتقي شهيدا إثرها بعد فشل محاولات إسعافه.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الدكتور وسام بكر باستشهاد الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، في حين أعلنت الصحة عن وصول شهيدين إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم الجمعة وبدأت عملية عسكرية، وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم مسعفون.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم فيها الجيش الرصاص الحي والمعدني.

تغطية صحفية: "قوات الاحـ ـتلال تطلق النـ ـار صوب طواقم الإسعاف أثناء محاولتها انتشال أحد المصابين في مخيم جنين". pic.twitter.com/XVUQGBIQFa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 14, 2022

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أشهر، تنفيذ عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المخيم عددا من الفلسطينيين.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تعتقل شابًا في مخيم جنين" pic.twitter.com/XTXO5gvGBO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 14, 2022

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب صادر عن متحدث باسمه، صباح اليوم الجمعة “أن قوات الأمن تعمل في هذه الساعة في مخيم جنين”.

وعادة ما يصدر الجيش الإسرائيلي بيانات كهذه لدى اقتحام قواته مناطق مختلفة من الضفة الغربية.