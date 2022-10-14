إيلون ماسك: سبيس إكس لن تمول الإنترنت في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركة (سبيس إكس) التي يمتلكها لا يمكنها الاستمرار في تحمل تكاليف خدمة الإنترنت الفائق السرعة في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر إن سبيس إكس “لا تطالب باستعادة النفقات السابقة” مقابل توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها إلى أوكرانيا، ولكنها لا يمكنها تحمل الدعم المالي أو إرسال آلاف أخرى من محطات الإنترنت إلى أوكرانيا.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

وأضاف ماسك أن محطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) المنتشرة في أوكرانيا تستهلك قدرا من البيانات يفوق مئة ضعف الكمية التي تستهلكها الأسر التقليدية.

وكان ماسك قد غرد الأسبوع الماضي بأن خدمة ستارلينك في أوكرانيا كلفت شركة سبيس إكس 80 مليون دولار مرجّحًا أن تتجاوز تكاليفها 100 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been. This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year. As for what’s happening on the battlefield, that’s classified. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أمس الخميس، أن سبيس إكس أرسلت خطابًا إلى وزارة الدفاع الأمريكية الشهر الماضي قالت فيه إنها لا تستطيع الاستمرار في تمويل خدمة ستارلينك في أوكرانيا، وقد تضطر إلى التوقف عن تمويلها ما لم يساعدها الجيش الأمريكي بعشرات الملايين من الدولارات شهريًّا.

وجدير بالذكر أن محطات (ستارلينك) للإنترنت توفر دعما أساسيا للبنية التحتية في مختلف أنحاء أوكرانيا، كما تساعد على الأعمال الميدانية للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي.

وقام ماسك بتفعيل (ستارلينك) في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي بعد تعطل خدمات الإنترنت بسبب الغزو الروسي، ومنذ ذلك الحين زودتها (سبيس أكس) بآلاف من المحطات الطرفية.

وكان إيلون ماسك قد أثار ردودا غاضبة لدى الشعب والمسؤولين في أوكرانيا -بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- عقب تغريدات قدم فيها الأسبوع الماضي اقتراحا بخطة سلام روسية أوكرانية.

وأجرى ماسك عبر حسابه الرسمي على تويتر استطلاعا على خطة سلام اقترحها، وقال إنها قد تكون وسيلة مناسبة لإنهاء الحرب.