إيلون ماسك: سبيس إكس لن تمول الإنترنت في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركة (سبيس إكس) التي يمتلكها لا يمكنها الاستمرار في تحمل تكاليف خدمة الإنترنت الفائق السرعة في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر إن سبيس إكس “لا تطالب باستعادة النفقات السابقة” مقابل توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها إلى أوكرانيا، ولكنها لا يمكنها تحمل الدعم المالي أو إرسال آلاف أخرى من محطات الإنترنت إلى أوكرانيا.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.

وأضاف ماسك أن محطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) المنتشرة في أوكرانيا تستهلك قدرا من البيانات يفوق مئة ضعف الكمية التي تستهلكها الأسر التقليدية.

وكان ماسك قد غرد الأسبوع الماضي بأن خدمة ستارلينك في أوكرانيا كلفت شركة سبيس إكس 80 مليون دولار مرجّحًا أن تتجاوز تكاليفها 100 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.

This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.

As for what’s happening on the battlefield, that’s classified.

