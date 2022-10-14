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إيلون ماسك: سبيس إكس لن تمول الإنترنت في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (رويترز)
14/10/2022

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركة (سبيس إكس) التي يمتلكها لا يمكنها الاستمرار في تحمل تكاليف خدمة الإنترنت الفائق السرعة في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر إن سبيس إكس “لا تطالب باستعادة النفقات السابقة” مقابل توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها إلى أوكرانيا، ولكنها لا يمكنها تحمل الدعم المالي أو إرسال آلاف أخرى من محطات الإنترنت إلى أوكرانيا.

وأضاف ماسك أن محطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) المنتشرة في أوكرانيا تستهلك قدرا من البيانات يفوق مئة ضعف الكمية التي تستهلكها الأسر التقليدية.

وكان ماسك قد غرد الأسبوع الماضي بأن خدمة ستارلينك في أوكرانيا كلفت شركة  سبيس إكس 80 مليون دولار مرجّحًا أن تتجاوز تكاليفها 100 مليون  دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أمس الخميس، أن سبيس إكس أرسلت خطابًا إلى وزارة الدفاع الأمريكية الشهر الماضي قالت فيه إنها لا تستطيع الاستمرار في تمويل خدمة ستارلينك في أوكرانيا، وقد تضطر إلى التوقف عن تمويلها ما لم يساعدها الجيش الأمريكي بعشرات الملايين من الدولارات شهريًّا.

وجدير بالذكر أن محطات (ستارلينك) للإنترنت توفر دعما أساسيا للبنية التحتية في مختلف أنحاء أوكرانيا، كما تساعد على الأعمال الميدانية للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي.

وقام ماسك بتفعيل (ستارلينك) في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي بعد تعطل خدمات الإنترنت بسبب الغزو الروسي، ومنذ ذلك الحين زودتها (سبيس أكس) بآلاف من المحطات الطرفية.

وكان إيلون ماسك قد أثار ردودا غاضبة لدى الشعب والمسؤولين في أوكرانيا -بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- عقب تغريدات قدم فيها الأسبوع الماضي اقتراحا بخطة سلام روسية أوكرانية.

وأجرى ماسك عبر حسابه الرسمي على تويتر استطلاعا على خطة سلام اقترحها، وقال إنها قد تكون وسيلة مناسبة لإنهاء الحرب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات