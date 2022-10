أول دراسة من نوعها تربط عدد الخطوات اليومية بتقليل خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة

يبدو أن سير مزيد من الخطوات كل يوم يمكن أن يقلل حقًّا من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وانقطاع النفس أثناء النوم.

وتُعد الدراسة -التي نُشرت في مجلة (نيتشر ميديسن) استنادا على بيانات جُمعت من أكثر من 6 آلاف شخص في الولايات المتحدة عن طريق أجهزة قابلة للارتداء- الأولى من نوعها إذ اعتمدت على أجهزة يشيع استخدامها في الحياة اليومية، ورُبطت هذه البيانات بالسجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) ضمن برنامج أبحاث (All of Us) التابع لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

وقال الباحثون إن هذه البيانات تقدم “دليلًا تجريبيًّا جديدًا على مستويات النشاط المرتبطة بمخاطر الأمراض المزمنة، وتقترح دمج بيانات الأجهزة القابلة للارتداء التجارية في السجلات الصحية الإلكترونية لدعم الرعاية السريرية”.

وفي الدراسة سُجّل ما متوسطه أربع سنوات من النشاط لكل مشارك، مع اعتماد العينة على الأشخاص الذين ارتدوا ساعة (فيت بيت Fitbit) مدة 10 ساعات أو أكثر يوميًّا مدة 6 أشهر على الأقل.

وتمت الإشارة بعد ذلك إلى عدد الخطوات اليومية وشدتها (المُعرَّفة بالخطوات في الدقيقة) مقابل حدوث المرض داخل المجموعة ومقارنته بمعدلات المرض في عموم السكان.

وأظهرت النتائج أنه مع زيادة الخطوات، انخفض خطر معظم الحالات. وكان الاستثناء هو مَرَضَي ارتفاع ضغط الدم والسكري، فبمجرد وصول الأفراد إلى حوالي 8 أو 9 آلاف خطوة في اليوم، استقرت فائدة إضافة المزيد من الخطوات.

ويبدو أن المشي بمعدل 8 آلاف ومئتي خطوة فما فوق هو الأنسب للتقليل الجاد من مخاطر أمراض مثل السمنة وتوقف التنفس أثناء النوم ومرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) واضطراب الاكتئاب الشديد.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين زادوا خطواتهم اليومية من 6 آلاف إلى 11 ألف خطوة كانوا أقل إصابة بالسمنة بنسبة 64% من أولئك الذين حافظوا على نفس عدد الخطوات اليومية.

ورغم أن هذه الإحصائيات لا تُظهر علاقة السبب والنتيجة المباشرة، فإن الارتباط قوي بما يكفي للإشارة إلى أن اتخاذ المزيد من الخطوات كل يوم وزيادة الكثافة إلى وتيرة أسرع يقلل خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.