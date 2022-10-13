لبنان يسجل أول وفاة بالكوليرا في البلاد (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأربعاء تسجيل أول حالة وفاة بسبب الكوليرا مع ارتفاع عدد الإصابات بعد تفشي المرض الشديد الخطورة في سوريا المجاورة ومنذ رصد المرض في أكتوبر/تشرين الأول.

وسجل لبنان يوم الأربعاء 5 أكتوبر، أول إصابة بمرض الكوليرا في محافظة عكار الشمالية، لتكون أول حالة تشهدها البلاد -المنهكة اقتصاديًّا- منذ 29 عامًا.

المؤتمر الصحفي ل #وزير_الصحة في بلدية عرسال pic.twitter.com/iYHr9GHwJt — Ministry of Public Health – Lebanon (@mophleb) October 12, 2022

وقال وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية فراس الأبيض إن لبنان سجل أول حالة إصابة بالكوليرا منذ سنة 1993، ورجح أن يكون مصدرها جاء عبر الحدود من الوباء المتفشّي في سوريا.

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وسجل لبنان حتى الآن 26 إصابة بالكوليرا هذا الشهر في ظلّ تداعي شبكة الصرف الصحي والبنية التحتية بعد 3 سنوات من بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

وقال وزير الصحة اللبناني إن ما يجمع بين هذه الحالات أن غالبيتها هي من النازحين السوريين، مشيرا إلى أن غياب الخدمات الأساسية في أماكن تجمع اللاجئين من مياه سليمة أو صرف المياه، يشكل أرضية خصبة لانتشار الوباء في لبنان.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب السورية التي اندلعت عام 2011، ويعيش معظم اللاجئين السوريين في فقر، وساءت ظروفهم المعيشية بسبب مشاكل لبنان الاقتصادية.

#الأبيض جال ووفد المنظمات الدولية في مخيمات عرسال: نعمل بجدية على احتواء الوباء وعدم انتشارهhttps://t.co/Tov4y2vz1t pic.twitter.com/23pQ8s3V42 — Ministry of Public Health – Lebanon (@mophleb) October 12, 2022

ويظهر مرض الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحًّا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالبًا ما يكون سببه تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وقيء.

وتشهد سوريا المجاورة منذ سبتمبر/ أيلول تفشيًا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009، في وقت أدى فيه النزاع المستمر منذ عام 2011 إلى تضرر نحو ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

ما هي #الكوليرا ؟

الكوليرا عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة تنتقل عبرالأيدي او تناول الاطعمة أو المياه الملوثة ومن عوارض العدوى إسهال مائي حاد غالباً دون حرارة، قد يؤدي إلى التجفاف. المزيد من المعلومات في الفيديو 🎥👇@UNICEFLebanon @WHOLebanon @MinistryInfoLB @RedCrossLebanon pic.twitter.com/nwmzPi2uIa — Ministry of Public Health – Lebanon (@mophleb) October 12, 2022

وينتقل الكوليرا بشكل عام من الطعام أو الماء الملوثين ويسبب الإسهال والقيء، ويمكن أن ينتشر في المناطق السكنية التي تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي المناسبة أو مياه الشرب.

ويمكن أن يؤدي الكوليرا إلى الوفاة في غضون ساعات إذا تُرك بدون علاج، وفق منظمة الصحة العالمية. لكن العديد من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة أو تظهر عليهم أعراض خفيفة.

كما يمكن علاج المرض بسهولة عبر محلول معالجة الجفاف من طريق الفم، لكن الحالات الأكثر خطورة قد تتطلب منح المريض سوائل عبر الوريد ومضادات حيوية، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.