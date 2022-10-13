143 دولة في الأمم المتحدة تصوت ضد ضم روسيا لمناطق أوكرانية.. تعرف إلى المؤيدين والممتنعين

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مساء الأربعاء، تحرك روسيا “غير القانوني” لضم 4 مناطق في أوكرانيا إلى أراضيها، ودعت الدول جميعها إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة.

وصوتت 143 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة وعددها 193 لصالح القرار الذي أكد أيضًا سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وانضمت 4 دول فقط إلى روسيا في التصويت ضد القرار وهي سوريا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء.

وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت أبرزها الصين والجزائر والهند وجنوب أفريقيا وباكستان وأرمينيا والسودان وجنوب السودان وبوليفيا وكوبا وإريتريا وإثيوبيا وكازاخستان ومالي وناميبيا وسريلانكا وتايلاند وأوغندا وتنزانيا وفيتنام وزيمبابوي.

ويعد هذا الإجراء غير ملزم، لكنه يقدم صورة بشأن الموقف العالمي تجاه روسيا وعمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا.

ويدين القرار “تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً”، و”محاولة الضمّ غير القانوني” التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية.

ويدعو القرار وكالات الأمم المتّحدة والوكالات الدولية كلها إلى عدم الاعتراف بأيّ تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو “بالتراجع الفوري وغير المشروط” عن قراراتها.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية إلى الأراضي الروسية، وسط رفض وتنديد غربي واسعين.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجومًا عسكريًا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.