نتنياهو: الاتفاق مع لبنان استسلام تاريخي ورضوخ لمطالب حزب الله

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بـ”المخزي”، معتبرًا أنه رضوخ لمطالب حزب الله والسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة بثها، مساء الأربعاء، على حسابه في تويتر “هذا ليس اتفاقًا تاريخيًا، بل استسلام تاريخي”.

وأضاف “يدور الحديث عن اتفاق استسلام مخزٍ من قبل (رئيس الوزراء يائير) لابيد و(وزير الدفاع بيني) غانتس لـ(الأمين العام لحزب الله” اللبناني حسن) نصر الله”.

ومساء الثلاثاء أعلن نصر الله أن حزبه سيؤيد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إذا وافق المسؤولون اللبنانيون على العرض الذي تقدم به الوسيط الأمريكي في المفاوضات.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “مُرضية للبنان وتلبّي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية”.

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.

وأردف نتنياهو الذي يعد حاليًا زعيم المعارضة “لقد أعطوه مياهنا الإقليمية وأراضينا السيادية وغازنا، وفي النهاية استسلموا أيضًا لمطلب حزب الله بالسماح لإيران التنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل. لقد جلبوا إيران بالفعل إلى حدودنا الشمالية”.

وبحسب نتنياهو “حصل لبنان على 100% وتلقت إسرائيل صفر في المئة، هذا ليس اتفاقًا تاريخيًا بل استسلام تاريخي”.

وتابع “يدور الحديث عن اتفاق استسلام لرئيس وزراء انتقالي ضعيف وهاوٍ”.

ويخوض لابيد حملته للانتخابات التشريعية المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتنافس فيها مع نتنياهو الذي سبق أن عارض الاتفاق بشدة.

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب مؤتمر صحفي مشترك للابيد وغانتس، دافعا فيه عن الاتفاق، وعدّدا مزاياه الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.

وخلال المؤتمر قال لابيد “هذا الاتفاق يبعد إمكان اندلاع مواجهات مسلحة مع حزب الله. إسرائيل لا تخشى حزب الله.. ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنًا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك”.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، بغالبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بين البلدين بوساطة أمريكية، على أن يعرض على الكنيست للاطلاع، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.