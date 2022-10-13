لليوم السادس الاحتلال يواصل حصار مخيم شعفاط وعناتا وإصابة شاب بالرصاص في بلدة سعير (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، فرض حصار على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، رغم فتح الحاجز المقام على المخيم تدريجيًّا منذ الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الرئيسي لمخيم شعفاط برفقة جرافة عسكرية، بعد أن فتحت الحاجز تدريجيًّا.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت حاجز مخيم شعفاط منذ 6 أيام، وحاصرت المخيم بشكل كامل، وقد اعتقلت نحو 23 مواطنا منذ الليلة الماضية.

وبعد 5 أيام من الحصار والعقاب الجماعي لأكثر من 130 ألفا من الفلسطينيين في مخيم شعفاط وعناتا، يواصل الأهالي العصيان المدني الشامل في وجه الاحتلال لليوم الثاني على التوالي.

#شاهد.. "الاحتـ ـلال يداهم بناية سكنية بعد خلع بوابتها الرئيسية خلال اقتحام حي الطيرة برام الله". pic.twitter.com/QZilUDy19G — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 13, 2022

إصابة شاب بالرصاص

من ناحية أخرى أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وأصيب العشرات بالاختناق اليوم الخميس، خلال مواجهات في بلدة سعير بشمال شرق مدينة الخليل.

وذكرت (وفا) أن شابا أصيب برصاص الاحتلال في القدم، خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة واد خنيس ومدخل بلدة سعير، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام وقنابل الصوت باتجاه منازل المواطنين.

واندلعت مواجهات ظهر اليوم الخميس، بعد اقتحام عشرات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، لأداء طقوس تلمودية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

🔴 مراسل صفا: عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم بلدة الطور بالقدس المحتلة برفقة مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/K5rPxtShCi — وكالة صفا (@SafaPs) October 13, 2022

ووفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين وصلوا إلى المنطقة بعدة حافلات، حيث أطلق الجنود وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه الشبان.

ويأتي ذلك في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية اليوم الخميس، على حاجز الحمرا العسكري الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية.

وتحتجز قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح عشرات المركبات الفلسطينية المتجهة نحو الأغوار وتخضعها للتفتيش، في حين يشهد الحاجز منذ أيام إجراءات عسكرية مشددة وتفتيشا دقيقا للمواطنين.

مصادر صحفية:" قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله". pic.twitter.com/xYdFOiyPs4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 13, 2022

حملة اعتقالات

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية ليل الأربعاء الخميس عددا من الفلسطينيين بزعم أنهم متورّطون في المواجهات العنيفة التي دارت في القدس الشرقية بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى “اعتقال 9 مشتبه بهم” وأوضحت أنها اعتقلت منذ الأربعاء “23 مشتبها بهم، من سكان القدس الشرقية” بسبب ما قالت إنه “انتهاك النظام العام، وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة ومهاجمة أفراد الشرطة”.

تغطية صحفية : "صور .. الأوضاع الآن في مخيم شعفاط بالقدس عقب فك جزئي للحصار الذي استمر لخمسة أيام" تصوير : أمير عبد ربه pic.twitter.com/y1iy3TPvTk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 13, 2022

ونظّم الفلسطينيون الأربعاء إضرابات وتظاهرات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية التي فُرضت على مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال شرق القدس وخاصة عقب مقتل جندية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن نحو 21 فلسطينيا تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وخاصة من القدس.

أهالي مخيم شعفاط يعلنون استمرارهم في العصيان المدنيhttps://t.co/lrKYPjMFkr pic.twitter.com/OpnXMFQ8fG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 13, 2022

قوات تواصل اقتحاماتها

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، عدة مواقع في مدينة الخليل وبلدتي السموع ويطا جنوب الخليل، لتأمين اقتحام المستوطنين إلى مكان أثري لإقامة صلوات تلمودية في المكان تمهيدا لتهويده.

كما اقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الخميس، بلدة الطور شرق القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذ جولات استفزازية في شوارعها.

تغطية صحفية : "الأهالي يقومون بأعمال تنظيف على مدخل مخيم شعفاط عقب حصار ومواجهات استمرت لأكثر من أربعة أيام" pic.twitter.com/zPgNd3RGe7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 13, 2022

الخارجية الفلسطينية تدين

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وقالت في بيان، إن تصعيد الاحتلال من جرائمه في القدس وقمع المواطنين واستمرار الحصار على مخيم شعفاط وبلدة عناتا والتنكيل بالمواطنين لليوم السادس، أعمال تهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين لاستكمال تهويدها.

بعد مواجهات شديدة عمّت القدس والضفة

مصادر خاصة لـ شهاب: الاحتلال يتراجع تدريجًا عن حصار مخيم شعفاط تفاصيل: https://t.co/ohzmCxVq1C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 13, 2022

وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي الراهن هو سياسة ممنهجة ومتعمدة للتغطية على فقدان الاحتلال سيطرته على المواطنين الفلسطينيين، وفقدانه لأي شرعية لوجوده واستمراره في أرض دولة فلسطين.

وحمّلت الحكومةَ الإسرائيلية المسؤوليةَ الكاملة والمباشرة عن تداعيات تصعيدها المتعمد والخطير للأوضاع، ومحاولتها فرض صيغ التعايش مع الاحتلال والاستيطان على الفلسطينيين بديلًا للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.