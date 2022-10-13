غرامة مليار دولار على إعلامي أمريكي لإنكاره حدوث مجزرة

قضت محكمة أمريكية على الإعلامي اليميني المتطرف أليكس جونز، الأربعاء، بدفع نحو مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة مدرسة أنكر حقيقتها.

وقالت المحكمة إن الحكم ضد جونز جاء بسبب “المعاناة الأخلاقية التي سببها بتصريحاته المضللة”.

وكان صاحب موقع “انفو وورز” قال إن أقارب الطلاب والموظفين الذين قُتلوا عام 2012 في مدرسة ساندي هوك في ولاية كونيكتيكت كانوا ممثلين وعملية القتل نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية، وأن “نظرية المؤامرة” هذه انتشرت على الإنترنت.

ورأت هيئة المحلفين أن أليكس جونز يجب أن يدفع لأسر 8 ضحايا وموظف في مكتب التحقيقات الفدرالي كان موجودًا يوم المأساة 965 مليون دولار كتعويض عن التشهير والضرر المعنوي الذي لحق بهم.

وقال كريس ماتي محامي العائلات إنه حكم “تاريخي”، ووعد “بتنفيذه”.

وصرح بيل شيرلاش الذي قُتلت زوجته إن قرار المحكمة أكد أن الأفعال السيئة يجب أن يكون لها عواقب وعقاب.

وأضاف للصحفيين “سيتعين على أشخاص مثل أليكس جونز التفكير مليا فيما يقولون وكيف يقولون ذلك”.

وكانت هذه العائلات رفعت دعوى قضائية ضد أليكس جونز، موضحة أنها تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل أصحاب نظرية المؤامرة الذين قالوا إن المذبحة لم تحدث أبدًا وأن الأقارب المفجوعين كانوا يمثَلون.

وأضافت أنها لم تعد تشعر بالأمان في المنزل أو في الأماكن العامة.

أقارب مفجوعون

وعام 2012، قتل شاب مسلح ببندقية نصف آلية 20 طفلاً و6 بالغين في مدرسة ساندي هوك بولاية كونيكتيكت.

وأثار إطلاق النار مخاوف في الولايات المتحدة وأحيا النقاش حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنظيم بيع الأسلحة النارية.

وبكى أقارب الضحايا، الذين كانوا حاضرين في القاعة عند صدور الحكم.

وتابع أليكس جونز المؤيد القوي للرئيس السابق دونالد ترمب، جلسة الاستماع على موقعه على الإنترنت وعلق عليها قائلا إنه لم يكن ينوي الاستئناف ولا يملك حتى مليوني دولار نقدًا ودعا أنصاره إلى دعمه بشراء منتجات على موقعه.

وقال “يريدون إخافتنا لإبعادنا عن الحرية وإخافتنا حتى لا نشكك في يوفالدي وما حدث بالفعل هناك أو في باركلاند”، في إشارة إلى حادثين آخرين لإطلاق النار.

وأضاف “لسنا خائفين ولن نذهب إلى أي مكان ولن نتوقف”.

وحكم على أليكس جونز في السابق في تكساس بدفع نحو 50 مليون دولار لزوجين قُتل ابنهما البالغ من العمر 6 سنوات في مدرسة ساندي هوك.