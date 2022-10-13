صلاح يسجل ثلاثية في سباعية ليفربول أمام رينجرز في دوري أبطال أوربا (فيديو)

بات ليفربول الإنجليزي على مشارف التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوربا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه رينجرز الأسكتلندي 7-1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر نابولي الذي كان قد ضمن تأهله عقب تحقيقه الفوز الرابع على التوالي في المجموعة على حساب أياكس الهولندي 4-2 في وقت سابق الأربعاء.

على الجانب الأخر يتذيل رينجرز ترتيب المجموعة دون رصيد، بعدما خسر المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن.

⚽️| محمد صلاح يصبح أول بديل يسجل هاتريك لليفربول @LFC_Arabic في دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague pic.twitter.com/SP1UrpohPT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 12, 2022

وتقدم رينجرز عن طريق سكوت أرفيلد في الدقيقة 17، قبل أن يدرك البرازيلي روبيرتو فيرمينو التعادل في الدقيقة 24.

وسجّل فيرمينو الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة 55، قبل أن يسجل داروين نونيز الهدف الثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقة 66.

وتألق النجم الدولي المصري محمد صلاح وسجّل 3 أهداف (هاتريك) بعد دخوله بديلًا، حيث أحرز الأهداف في الدقائق 75 و80 و81، قبل أن يختتم زميله هارفي إليوت مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة 87.