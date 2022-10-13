الناتو يحذر روسيا من استخدام السلاح النووي في أوكرانيا (فيديو)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن أي استخـدام للسلاح النووي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيغير معطيات الحرب جـذريًا.

وأضاف سـتـولـتـنبرغ في لقاء صحفي على هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول الحلف، أن روسيا تعـلم أن الدخول في حرب نووية من شأنه أن يعرض جميع دول العالم للخطر.

واستطرد قائلًا “سنواصل مراقـبة الـقـوات الـنووية الـروسـية عــن كثـب خاصة فـي ظـل الـتهديدات بحرب نووية وتصريحات متهورة”.

وحذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روسيا من أنها ستواجه “عواقب وخيمة” في حال شنت هجومًا نوويًا على جارتها الموالية للغرب.

وقال مسؤول كبير في الناتو الأربعاء “سيكون هناك رد حاد، ومن شبه المؤكد رد فعلي من العديد من الحلفاء وربما من حلف الناتو نفسه”.

غير أن الحلف لم يهدد بالرد بترسانته النووية، لأن أوكرانيا ليست عضوًا فيه، وبالتالي غير مشمولة ببند الدفاع عن النفس.

وقال موجهًا كلامه لبوتين: روسيا تعرف أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، واللجوء إليها خيار غير مسؤول ونتائجها غير مضمونة للجميع.

وشدد ستولتنبرغ على أن أي رد نووي من قبل دول حلف الناتو هدفه ردع العدوان النووي الروسي مؤكدًا أن النيتو “لا يستخدم السلاح النووي إلا في ظروف بعيدة للغاية، لكن الموقف الروسي فيه الكثير من التهور وانعدام المسؤولية”.

من جهته أوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنه سيتم “القضاء” على الجيش الروسي كليًا من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدم الرئيس فلاديمير بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

وقال بوريل “أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد ردًا، ليس ردًا نوويًا بل رد قوي عسكري من شأنه أن يقضي على الجيش الروسي”.

وتتصاعد مخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في أوكرانيا، منذ أن لمح بوتين إلى ذلك بشكل مبطن لدى ضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية.

ونأت الولايات المتحدة والناتو حتى الآن عن التدخل عسكريًا في النزاع في أوكرانيا خشية إثارة نزاع نووي كارثي مع موسكو.