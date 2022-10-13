دراسة: علامات الخرف والزهايمر تظهر قبل 9 سنوات من التشخيص

خلصت مجموعة باحثين في جامعة كامبريدج البريطانية إلى أنه يمكن اكتشاف علامات الخرف في وقت مبكر قبل نحو 9 سنوات من تلقي المرضى تشخيصا رسميا بالمرض.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة (جمعية مرضى الزهايمر) إمكانية التعرف على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف، من خلال فحص الأعراض المرتبطة بالذاكرة والتفكير.

Signs of #dementia could be identified as early as nine years before patients receive a diagnosis, according to scientists at Cambridge. It's a step towards being able to screen people who are at greatest risk.@timrittman @CUH_NHS@The_MRC @CambridgeBRChttps://t.co/lY4j1N2p8w — Cambridge University (@Cambridge_Uni) October 13, 2022

وقال ريتشارد أوكلي المدير المساعد للأبحاث في جمعية الزهايمر، في تصريحات صحيفة الغارديان البريطانية، إن الاكتشاف المبكر للأعراض يفتح الباب أمام برامج الفحص المستقبلية التي تساعد على تحديد الأشخاص المعرضين للخطر الذين قد يستفيدون من التجارب السريرية لعلاجات الخرف الجديدة.

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين أصيبوا بمرض الزهايمر سجلوا نتائج ضعيفة مقارنة بالأفراد الأصحاء عندما يتعلق الأمر بمهام حل المشكلات وزمن الرد واسترجاع قوائم الأرقام والذاكرة.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة نول سواديهبونغ “عندما نظرنا إلى الوراء في تاريخ المرضى، اكتشفنا ظهور بعض علامات الضعف الإدراكي قبل عدة سنوات من ظهور الأعراض الرئيسية”.

وأرجعت الدراسة وجود عدد قليل جدا من العلاجات الفعالة للخرف إلى أن حالات المرضى غالبا ما يتم تشخيصها بعد ظهور الأعراض، في حين أن المشكلة الأساسية قد تكون بدأت قبل سنوات أو حتى عقود.

وأشارت إلى أن مشاركة المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض، في التجارب السريرية، قد تكون وسيلة فعالة لتغيير مساره.

بدوره، أكد تيموثي ريتمان من قسم علوم الأعصاب السريرية في جامعة كامبريدج في تقرير للجامعة حول الدراسة، ضرورة ألا يشعر الناس بالقلق المفرط بمجرد عدم قدرتهم على تذكر الأرقام، مشجّعًا أي شخص لديه أي مخاوف أو يلاحظ أن ذاكرته تزداد سوءًا على التحدث إلى طبيب عام.