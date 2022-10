دراسة: علامات الخرف والزهايمر تظهر قبل 9 سنوات من التشخيص

خلصت مجموعة باحثين في جامعة كامبريدج البريطانية إلى أنه يمكن اكتشاف علامات الخرف في وقت مبكر قبل نحو 9 سنوات من تلقي المرضى تشخيصا رسميا بالمرض.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة (جمعية مرضى الزهايمر) إمكانية التعرف على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف، من خلال فحص الأعراض المرتبطة بالذاكرة والتفكير.

