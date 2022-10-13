تضمن تجربة سلسة.. إجراءات شاملة لإدارة نقل جمهور المونديال (فيديو)

أعلن منظمو كأس العالم FIFA قطر 2022 مجموعة من الإجراءات لإدارة وتنظيم عملية النقل خلال البطولة، من أجل ضمان تجربة سلسة لتنقل جمهور المونديال تمتاز بتيسير وصول المشجعين ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء توقعات بتوافد مئات الآلاف من المشجعين من أنحاء العالم، لحضور فعاليات النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط في فترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة حضره ممثلون عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) وشركة مواصلات وهيئة الأشغال العامة.

وشهد المؤتمر استعراض تفاصيل حول خيارات التنقل المتنوعة المتاحة للمشجعين خلال فترة المونديال، والإجراءات الخاصة بكل منها ودعوة الجمهور إلى التعرف على هذه الخيارات لضمان تجربة تنقل سهلة خلال فترة البطولة.

وتطرق المؤتمر إلى خيارات النقل والمواصلات المتوفرة لخدمة المشجعين القادمين إلى قطر عبر مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي، بما في ذلك الحافلات ومترو الدوحة وسيارات الأجرة إضافة إلى طلب سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية.

وستعمل حافلات النقل السريع من كلا المطارين لمساعدة الجمهور على الوصول إلى أماكن إقامتهم وإلى مناطق الجذب السياحي في وسط الدوحة.

وحول تنقل المشجعين في أيام المباريات؛ أوصى منظمو البطولة سكان قطر باستخدام مركباتهم الخاصة للوصول إلى مواقع البطولة متى كان ذلك ممكنا، مع دعوة زوار البلاد خلال البطولة إلى استخدام مترو الدوحة والحافلات العامة.

وسيجري تشغيل خدمات الحافلات المباشرة إلى الاستادات من 5 مواقع في أنحاء الدوحة وأماكن الإقامة الرئيسية.

المدير التنفيذي لعمليات النقل لبطولة #كأس_العالم في المؤتمر الصحفي الخاص بالتنقل خلال البطولة:

سنقوم بتسهيل عملية الوصول للملاعب والأماكن الخاصة خلال كأس العالم#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/YhLPi8TwCW — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 12, 2022

وتناول المؤتمر الصحفي أيضا حركة النقل في منطقة وسط الدوحة حيث سيخصص شارع الكورنيش للمشاة بداية من أول نوفمبر، استعدادا لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة لجماهير البطولة.

ويوصى المشجعون باستخدام وسائل النقل العام لحضور فعاليات الكورنيش أو مهرجان الفيفا للمشجعين، الذي سيقام في حديقة البدع.

وبدأت حافلات النقل المجانية عملياتها في نقل الركاب بين محطة مترو سوق واقف وحديقة البدع، ويستطيع المشجعون الاستفادة من هذه الخدمة للوصول إلى مواقع مختلفة عبر الطريقين الدائري الثاني والثالث، كما أنها تربط أماكن الإقامة بمناطق الفعاليات.

وتطرّق المؤتمر إلى نظام إدارة لوحات المركبات، الذي سيجري تنفيذه في منطقة وسط الدوحة بدءًا من أول نوفمبر، في المنطقة الممتدة من شارع الخفجي شمالا إلى الدائري الثالث غربا وجنوبا، وشارع الكورنيش شرقا.

وفي ضوء هذه الخطة، التي يجري اختبارها حاليا في أيام الجمعة من الساعة الثالثة إلى الثامنة مساء حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ سيتم تحويل مسار المركبات التي تحمل لوحات النقل العام ولوحات النقل الخاص بعيدا عن منطقة وسط الدوحة.

ومن المقرر تطبيق هذا النظام خلال فترة البطولة يوميا، إلا أنه يستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الذين يمتلكون سيارة واحدة فقط، إضافة إلى مركبات النقل العام وسيارات خدمات الطوارئ، مع فرض مخالفات على المركبات التي ستتنقل في منطقة وسط الدوحة، دون استيفاء معايير الاستثناء.

وتحدث المشاركون في المؤتمر عن تسهيل الوصول والحركة لذوي الإعاقة، انطلاقا من حرص منظمي كأس العالم على استضافة نسخة من المونديال تلائم احتياجات الجميع وتمتاز بالوصول الميسر للمشجعين ذوي الإعاقة.

وتناول المؤتمر الصحفي تخصيص مسار لاستخدام الحافلات وسيارات الأجرة على الطريق الدائري الأول، يحظر على فئات المركبات الأخرى استخدامه. وسيجري تغريم المركبات غير المصرح لها في حال استخدام هذا المسار، على أن يتاح المرور على هذا المسار لجميع مستخدمي الطريق من الساعة الثانية فجرا إلى الثامنة صباحا حتى موعد بداية البطولة.

ومن المقرر تخصيص المسار للحافلات وسيارات الأجرة فقط طوال اليوم خلال فترة المونديال، كما سيجري إعادة تنظيم دخول وخروج المركبات حول استادات الثمامة وخليفة الدولي ولوسيل والجنوب، ويوصى سكان المناطق المحيطة بهذه الاستادات باستخدام طرق بديلة.

وفيما يتعلق بالمشجعين القادمين إلى قطر برًّا، أشار المشاركون في المؤتمر إلى أن الجهات المختصة ستعلن في وقت لاحق عن تفاصيل الدخول عبر معبر أبوسمرة البري.