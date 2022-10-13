بطاريات بعض هواتف سامسونغ القديمة تنتفخ.. ماذا يعني ذلك؟ (فيديو)

لاحظ بعض مستخدمي يوتيوب أن البطاريات تنتفخ بشكل غير متوقع في بعض هواتف سامسونغ القديمة، وهو أمر قد يبدو مقلقًا بعد الفشل الذريع لهاتف غالاكسي نوت 7، وفق موقع ذا فيرج.

واكتشف اليوتيوبر أرون مايني (المعروف أيضًا باسم YouTuber Mrwhosetheboss) مؤخرًا أن البطارية في هاتفه -وهو من طراز غالكسي نوت 8- قد انتفخت وتسببت في شق الهاتف، وسرعان ما لاحظ أن البطاريات في جهازي غالاكسي إس 6 وإس 10 قد انتفخت أيضًا.

وعندما نشر مايني أمر البطاريات المنتفخة أواخر الشهر الماضي على يوتيوب، علم أن آخرين ممن يجرون تقييمات للهواتف حدث لهم نفس الأمر في هواتف سامسونغ، وقال مايني إنه وجد انتفاخ البطاريات في 8 هواتف عنده وكلها من سامسونغ.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها شركة سامسونغ مشكلات تتعلق بالبطارية، إذ قامت الشركة سابقا بوقف إنتاج غالاكسي نوت 7 بعد أن أظهرت حوادث متكررة أن البطاريات في هذه الهواتف قد تشتعل في بعض الأحيان.

ووفقا للخبراء تنتفخ البطارية عندما تبدأ مادة الإلكتروليت الموجودة داخلها التحلل، إذ عادة ما تكون سائلة ثم تتحول إلى غاز، وبالنسبة لبطاريات الليثيوم أيون فإنها تصبح خالية تمامًا من الطاقة إذا قمت بتخزينها من دون شحن، وسيؤدي ذلك إلى إتلافها.

من جانبه، قال المتحدث باسم شركة سامسونغ (كريس لانغلوا) لموقع ذا فيرج إن الشركة “تدرك هذا الأمر” و”تبحث في مزيد من التقييمات التقنية”، و”نحن نشجع العملاء الذين لديهم أسئلة تتعلق بأجهزة سامسونغ الخاصة بهم على الاتصال بممثل خدمة العملاء المحلي”.

وإذا رأيت أن بطارية هاتف منتفخة، فلا داعي للذعر وفق خبراء قالوا إن هذا “التورم بحد ذاته ليس خطيرًا بطبيعته” بل إنه آلية أمان لاحتواء الغازات المتطايرة. والواقع أن البطاريات تتضخم بشكل معتدل في كل مرة تقوم فيها بشحنها، وقد حسب مصنعو الهواتف حسابا لذلك في بناء البطاريات.

أما ما يمكن أن يكون خطيرًا فهو شحن بطارية وصلت إلى مرحلة انتفاخ ظاهر. ويوصي الخبراء بالتخلص من البطاريات المنتفخة بشكل آمن من خلال مواقع إعادة التدوير.