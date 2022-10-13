“المخالفات المرورية في مصر زادت أم لا؟”.. جدل متواصل ووزارة الداخلية ترد

يتواصل الجدل على المنصات المصرية بشأن المخالفات المرورية بعدما رصد مدونون زيادات مفاجئة في قيمتها بأثر رجعي عند زيارة الموقع الإلكتروني لخدمات المرور.

بيد أن وزارة الداخلية المصرية نفت إصدار أي زيادة، مؤكدة عدم اختصاص الدائرة العامة للمرور في إقرار أي زيادة بالمخالفات باعتباره أمرا قضائيا يخضع للتشريعات والقوانين، وفق بيان للوزارة نُشر على منصات التواصل.

#وزارة_الداخلية: لا صحة لما تم تداوله على عدد من القنوات التابعة لجماعة #الإخوان_الإرهابية.

بشأن قيام الإدارة العامة للمرور برفع قيمة المخالفات المرورية ، فضلاً عن أن ذلك ليس من إختصاص الإدارة العامة للمرور ولكنه أمر قضائى يخضع للتشريعات والقوانين. pic.twitter.com/RpNDw457O7 — وزارة الداخلية (@moiegy) October 11, 2022

وواجه نفي الداخلية تعليقات متباينة حيث تساءل علاء عقيل “يعني هل الغرامة زادت أم لا؟ هذا ما يريد المواطن معرفته وليس درسا في تنازع القوانين والصلاحيات”!

أما محمد عزام فقال “مرة أخرى نقول لا يوجد رسوم إلا بقانون أو قرار وزاري طبقا للائحة القانون. ولا يتم تطبيق أي رسوم إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. لا يوجد شيء يسمى تطبيقا بأثر رجعي. هذه أبجديات ولا تحتاج لكلام”.

رغم نفي الداخلية..

غضب بين المصريين لزيادة قيمة مخالفات المرور بأثر رجعي pic.twitter.com/EKOeTmi7YI — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 12, 2022

وكتب مغرد آخر “مكتوب في صفحة المخالفات (تم مضاعفة المخالفة)، هل الإخوان عملوا اختراق للموقع أم ضاعفوا المخالفات أم ماذا”؟ فيما علق آخر “أعتقد أن قانون المخالفات له حد أدنى وحد أقصى وإذا لم يزيدوا المخالفات يمكنهم تسجيل المخالفة على الحد الأقصى، وهذا يعني قانونا أنهم لم يزيدوا من قيمتها شيئا”.

وغردت مروة “لا المخالفات زادت! المخالفة بقيمة 330 جنيها أصبحت 400، والمخالفة بقيمة 80 أصبحت 120، ووكيل النيابة في المرور قال لي إن المخالفات زادت على الموقع بنسبة 30%، أي أنها لازالت ضمن نطاقها. مصر كلها استيقظت لتجد أن الحد الأدنى للمخالفات غير مطبق وبأثر رجعي، فالوزارة تقول لم نزد شيئا ما زلنا ضمن نطاق المخالفة يا شعب”.

المخالفات المرورية في كل دول العالم هي لإنفاذ القانون وترهيب المخالفين وتقويم الناس ومنع المخالفات والحوادث إلا في مصر فهي مصدر من مصادر دخل الدولة والدليل الحكومة بتزودها وبأثر رجعي

انت متخيل عمرك سمعت عن حاجة في الدنيا إسمها زيادة مخالفة بأثر رجعي!! — أحمد بدوي (@ahmed2013b1) October 12, 2022

بحاول أفهم يعني ايه الشعب كله صحي لقى مخالفات المرور القديمة زادت بأثر رجعي فجأة ؟

بابا كان عليه 700ج مخالفات صحي لقاها 1200

انا كان عليا 800 صحيت لقيتهم 1200

اخويا كان عليه 200 لقاهم 400

اختي كان عليها 100 لقتها 200

اسرة واحدة صحيت من النوم لقت عليها تسدد 1100 جنيه زيادة فجأة ؟! — Ahmed Khaled (@Ahmed_Khaled97) October 9, 2022

انا أول مرة في حياتي اشوف حاجة اسمها مخالفات المرور كمان تغلى، ليها علاقة بالدولار دي كمان؟ ويعني ايه حاجة تزيد فتزيد بأثر رجعي ايه يا جماعة شغل التقليب والجنان اللي احنا عايشين فيه ده!! — أحمد عبدالله (@aabdoallah17) October 9, 2022