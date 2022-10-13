“الأول على دفعته”.. كلمة طبيب مصري شاب خلال حفل تخرجه تتصدر بعد وفاته (فيديو)

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة الطبيب الشاب عبد الرحمن صلاح، الذي توفي قبل أسابيع من تكليفه بالعمل في مستشفى جامعي.

وقبل يومين، شيّع المئات جثمان الطبيب الشاب في قرية السكرية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية (شمالي مصر)، وسط حضور كبير من أهالي القرية، لتنتهي رحلة تفوق لم تكتمل.

وحاز الشاب الراحل لقب “الأول على الدفعة” بين زملائه (الدفعة 34)، لتفوقه خلال الدراسة في كلية الطب بجامعة المنوفية، رغم معاناته مع المرض الذي أودى بحياته متأثرًا بضعف عضلة القلب.

ونشرت صفحة نقابة أطباء المنوفية في منشور لها نعيًا للطالب، وكذلك نعته الصفحة الرسمية لكلية الطب بجامعة المنوفية.

وقبل أشهر من تخرجه، كتب الراحل عبر فيسبوك “استغرق مني الأمر 7 سنوات وتسعين شهرًا و391 أسبوعًا و2737 يومًا لأكون هنا، أترونني اليوم يا أهلي لقد تخرجت وصرت طبيبًا”.

ونشرت الصفحة الرسمية المنظمة لحفل تخرجه مقطعًا مصوّرًا تضمّن كلمة مؤثرة للطبيب الراحل ألقاها يوم تخرجه، وأثار المقطع مشاعر زملائه حاصدًا آلاف التعليقات على فيسبوك.

وقال الراحل في المقطع ذاته “شرف كبير لي أن أقف هنا وأتحدث باسم دفعتي رغم وجود مفوهين بين زملائي، لكن دفعتي متواضعة واختاروا الأقل من بينهم ليتحدث باسمهم”.

ووجّه الطبيب خلال حفل تخرجه رسالة لأهل الطلاب وأسرهم بقوله “نحن صنائعكم وبعض فضلكم ووجدانا بعدكم عدم، منحتمونا كل جهد وتعب دون ملل أو ضجر، ومهما بذلنا من جهد لن نوفي حقكم ولو جهد بسيط منه”.

وتداول بعضهم صورًا ومقاطع مصوّرة للشاب بعد وفاته، إذ أرفق مدونون مقاطع فيديو يتلو فيها القرآن بخشوع وصوت مبدع.

وعبّر آخرون عن حسن أخلاقه وتواضعه وحبه للخير، فضلًا عن مشاركته في أعمال خيرية عدة ومساعدته زملائه خلال سنوات الدراسة.

وأطلق أصدقاؤه مبادرة خيرية لاقت تفاعلًا لجمع التبرعات، بهدف المساهمة في بناء مستشفى للأطفال تابعة لمؤسسة (مرسال) صدقة جارية له.