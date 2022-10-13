اختناق طلاب مدرسة بقنابل غاز إسرائيلية وسط قطاع غزة

أصيب عدد من طلاب مدرسة إعدادية وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل غاز بكثافة اتجاههم.

وقالت وزارة التربية والتعليم بغزة في بيان “في جريمة جديدة قامت قوات الاحتلال الخميس بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع على المناطق الشرقية وسط قطاع غزة”.

وأضافت “القنابل طالت مدرسة قيساريا الأساسية بمنطقة جحر الديك (وسط القطاع)، الأمر الذي أدى لإصابة عشرات الأطفال بحالات اختناق وجرى نقلهم للمراكز الصحية لتلقي العلاج”.

ووصفت الوزارة الاعتداء على مدارس الأطفال بأنه “همجي آثم”، مطالبة بتدخل “المجتمع الدولي للجم الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني بشكل عام والمؤسسة التعليمية على وجه الخصوص”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية شرقي القطاع أطلقت وابلا كثيفا من الغاز المسيل للدموع باتجاه مدرسة قيساريا الإعدادية، مما تسبب في إصابة عشرات الطلاب باختناق.

تغطية صحفية: "إصابة عدد من طلبة مدرسة قيسارية الأساسية بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة". pic.twitter.com/OvI4lQeRgd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2022

من جهته، أكد قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة قيساريا وطلابها يمثل انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وطالب القطاع الأمم المتحدة والهيئات الدولية بإدانة هذا الاعتداء وتوفير الحماية الدولية لمسيرة التعليم وللأطفال في قطاع غزة.