اتهامات لفنلندا بانتهاك حقوق أطفال في مخيمات بسوريا

وجهت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة اتهامات للحكومة الفنلندية بانتهاك حقوق أطفال من مواطنيها عاشوا سنوات طويلة في ظروف تشكل خطرا على حياتهم داخل مخيمات سورية.

وأشارت اللجنة في بيان، الأربعاء، إلى “فشل فنلندا في إعادة الأطفال الفنلنديين المحتجزين في المخيمات السورية في ظروف تهدد حياتهم لسنوات، مما يشكل انتهاكا لحقهم في الحياة، وكذلك حقهم في التحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.

