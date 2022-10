إزالة صور إيلون ماسك في أوكرانيا بعد عرضه خطة “سلام” مع روسيا (فيديو)

أثار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ردودا غاضبة لدى الشعب والمسؤولين في أوكرانيا، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب تغريدات قدم فيها، الأسبوع الماضي، اقتراحا بخطة سلام روسية أوكرانية.

وقرر مسؤولون في مدينة أوديسا الأوكرانية إزالة صورة ماسك من لوحات إعلانية تستعرض صور الشخصيات الداعمة لكييف في حربها ضد موسكو.

وكان ماسك قد أجرى عبر حسابه الرسمي على تويتر استطلاعا على خطة سلام اقترحها وقال إنها قد تكون وسيلة مناسبة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وطالب ماسك متابعيه بالتصويت بـ”نعم” أو “لا” على مقترحه الذي تضمنت بعض بنوده اعتراف أوكرانيا بضم روسيا شبه جزيرة القرم والتزام كييف بالحياد التام.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022