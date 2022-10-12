مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: بايدن لن يسمح بهزيمة أوكرانيا وسياسة بوتين أتت بنتائج عكسية (فيديو)

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ إن الرئيس جو بايدن لن يسمح بانتصار روسيا في حربها على أوكرانيا، مضيفا أن الخيارات العسكرية الكبرى التي اعتمدها الرئيس فلاديمير بوتين أتت بنتائج عكسية.

وأضاف وربيرغ في برنامج (مباشر مع) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن “القرار غير المدروس” بالتدخل العسكري في أوكرانيا، تسبب في تراجع غير مسبوق للاقتصاد الروسي، وانسحبت أكثر من 100 شركة غربية من السوق الروسية، إلى جانب فرار العديد من المواطنين الروس من عمليات التجنيد الإلزامي إلى الدول المجاورة.

وردا على اتهامات روسيا لواشنطن بأنها مسؤولة عن استمرار الحرب، قال الدبلوماسي الأمريكي إن جميع دول العالم تعرف أنه “إذا انسحبت روسيا من الأراضي الأوكرانية فإن الحرب ستتوقف فورا، أما إذا أحجم الغرب عن دعم أوكرانيا وتوقف الأوكرانيون عن الدفاع عن أراضيهم فإن أوكرانيا ستنتهي وتُمحى من خريطة الكرة الأرضية”.

“جرائم ضد الإنسانية”.. هل تعرقل الولايات المتحدة الأمريكية السلام في #أوكرانيا كما تدعي #روسيا؟ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ يجيب pic.twitter.com/JOGJMLMcEC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2022

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار قواتها لليوم الثاني على التوالي في استهداف منشآت البنية التحتية العسكرية وأنظمة الطاقة الكهربائية في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن الهجمات الروسية حققت كل الأهداف ودمرت جميع المواقع المحددة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن موقف الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن مما يجري في أوكرانيا معروف قبل التدخل العسكري الروسي، مشددا على أن هناك اتفاقا داخل الدوائر الدبلوماسية الأمريكية على أن “ما يقوم به بوتين وقواته في أوكرانيا يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “.

وبخصوص انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أوضح وربيرغ أن” القرار بيد جميع أعضاء الحلف”.

وأضاف مستدركا “ما يهم واشنطن في هذه اللحظة هو تقديم الدعم للحكومة الأوكرانية لتدافع عن نفسها أمام قوة عسكرية عالمية دخلت في حرب غير متوازنة وغير أخلاقية”.

الغرب مصمم على دعم #أوكرانيا.. هل ستكون هناك حرب طويلة تستنزف #روسيا؟ pic.twitter.com/ro13vGNzAb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2022

تأتي هذه التطورات الميدانية في حين أكد قادة مجموعة السبع في ختام اجتماع شارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي التزامهم بدعم وحدة أوكرانيا الترابية وتعهدوا بمحاسبة بوتين.

وفي بيان صدر في ختام الاجتماع، قالت مجموعة السبع إن روسيا انتهكت بشكل صارخ المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن المجموعة فرضت وستستمر في فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، كما أكدت استمرار الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا.

وفي السياق، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن بوتين هو من بدأ الحرب ويجب عليه إيقافها، كما طالب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإيقاف ما سمّاه تواطؤ بلاده في الحرب.