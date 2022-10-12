كأس العالم للأطفال في قطر مصدر إلهام للفتيات في المنطقة (فيديو)

أخذت الفتاة الفلسطينية آية تركض وتحتفل أمام زميلاتها في الفريق، بعدما سجلت أول هدف في كأس العالم للأطفال هذا العام في الدوحة، أمس الثلاثاء.

ووصفت ميسون نخلة ممثلة فريق الفتيات الفلسطينيات مشاركة زميلاتها القادمات من مخيم طولكرم للاجئين في هذه المسابقة بأنها “مصدر إلهام” لأخريات لممارسة الرياضة.

وقالت ميسون “إن مجيء (الفتيات الفلسطينيات) إلى هنا أمر رائع لأنه سيشجع صديقاتهن على لعب كرة القدم. إنهم هنا ليقدن جيل المستقبل. لذا، نعم، سيشجعهن هذا كثيرًا”.



ويشارك في هذه المسابقة 28 فريقًا يمثلون 25 دولة، بينهم 13 فريقًا من الفتيات و15 فريقًا من الفتيان، ومن بينها 10 فرق تضم أطفالًا لاجئين أو نازحين.

وتنظم مؤسسة اتحاد أطفال الشوارع الخيرية البريطانية النسخة الرابعة من كأس العالم للأطفال بالشراكة مع مؤسسة قطر في الدوحة في المدة من 8 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتهدف المنافسة إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأطفال من المجتمعات المتواضعة، والحقوق الأساسية التي يفتقرون إليها، بالإضافة إلى منحهم منصة لدفع عجلة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وخارجها.



وأشارت ألكسندرا شالات، مديرة المشاركة المجتمعية وخبيرة إرث كأس العالم في مؤسسة قطر، إلى أن استضافة المنطقة لكأس العالم سيساعد في تشجيع الفتيات والنساء على المشاركة في مجالات الرياضة جميعها.

وقالت “الأمر المثير حقًا هو أن بطولة كأس العالم للرجال التي ستقام في قطر في غضون أسابيع قليلة ستضم ثلاثًا من الحكام الإناث، وهي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم، ونحن فخورون حقًا بذلك”.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر، في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.







