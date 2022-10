أمل طبي جديد.. علماء أعصاب يطورون علاجا جديدا لاستعادة البصر

لا تزال قدرة الدماغ على التكيف والتجدد طوال الحياة تفاجئ علماء الأعصاب، ووجد الباحثون أخيرًا طريقة لاستعادة البصر لدى الفئران البالغة المصابة بأحد أشكال العمى الخلقي.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة كارنت بيولوجي (Current Biology) استخدم باحثون من جامعة كاليفورنيا فئران تجارب شكلت نموذجًا لاضطراب بشري نادر في شبكية العين يُسمى تنكس الشبكية Leber congenital amaurosis (LCA)، والذي غالبًا ما يسبب العمى أو ضعف البصر الشديد منذ الولادة.

ويبدو أن هذه الحالة الوراثية ناتجة عن طفرة في أي من عشرات الجينات المرتبطة بشبكية العين وقدراتها على استشعار الضوء.

ويعمل الباحثون منذ عقود على علاجات يمكنها استعادة المستقبلات الضوئية التالفة أو المختلة وظيفيًّا في هذا الجزء من العين، وتتضمن بعض استراتيجيات العلاج زرع الشبكية وتدخلات تعديل الجينات والعلاجات الدوائية.

وتعزز هذه العلاجات الناشئة الرؤية بمستويات متفاوتة من النجاح، لكن المركبات الاصطناعية المعروفة باسم (synthetic retinoid) تبدو واعدة بشكل خاص في ما يتعلق بعلاج من لديهم طفرات جينية.

وأظهرت دراسات سابقة أجريت على الأطفال المصابين بهذا المرض الوراثي أن علاجات (الريتينويد) الاصطناعي يمكن أن تساعد في تعويض بعض فقدان البصر عند حقنها مباشرة في العين، لكن كيفية تأثير هذه العلاجات على البالغين المصابين بهذه الحالة ليست مفهومة بشكل كامل.

