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“رقصة المولوية” داخل مسجد تثير غضبا في مصر وقرار رسمي بإيقاف الإمام (فيديو)

11/10/2022-|آخر تحديث: 11/10/202205:53 PM (مكة المكرمة)

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية قرارا بإيقاف إمام مسجد السلطان أبي العلا في القاهرة عن العمل، بعد إقامة حفل إنشاد داخل المسجد لإحدى الفرق الغنائية الدينية، من دون الحصول على إذن رسمي.

وصدر القرار في أعقاب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطعًا مصوّرًا ظهر فيه المنشد الديني مصطفى عاطف وفرقة موسيقية وهم يؤدون أغاني في مدح النبي صلى الله عليه وسلام تخللتها “رقصات صوفية” منافية لقدسية المكان.

وشمل قرار الوزارة إحالة الإمام و4 عاملين بالمسجد إلى لجنة القيم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وشاركت في الحفل الذي أقيم داخل المسجد مجموعة من مقدمي “رقصات المولوية”، وقام الحاضرون بأداء الأغاني مع الفرقة والتمايل على نغمات الموسيقى، وذلك بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي.

وعبر مستخدمو الإنترنت عن غضبهم من تصرف إدارة المسجد، معتبرين الأمر إهانة لحرمته ولمنزلة الأماكن المخصصة لأداء الصلوات وقراءة القرآن.

 

 

وغرد الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل على تويتر “لأول مرة رقص المولوية وغناء بالموسيقى من محراب مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، ما رأي الأزهر؟ ما رأي علماء الأمة؟”.

وكتب إدريس نجم على تويتر “مسرح بجوار المنبر وفرقة ومنشد ورقص ورجال مع نساء في مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة تحت اسم الاحتفال بالمولد النبوي”.

وكتب حساب لمتابع يدعى عبد الحمد الزرقا “حسبنا الله ونعم الوكيل في من حرفوا الدين وجعلوا المحراب رمز الخشوع والوقار مكانا للرقص والطبل والزمار. المساجد تشتكي مما يفعل بها”.

 

وفي هذا السياق، أشاد متابعون آخرون بقرار الوزارة واعتبروا أن القرار بوقف إمام المسجد يعتبر خطوة حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحفلات في مساجد أخرى.

 

 

وعلق حساب لشخص يدعى فواز البرازي على قرار الوزارة المصرية قائلا “خطوة طيبة قامت بها وزارة الأوقاف المصرية بإحالة القائمين على مسجد السلطان أبو العلا إلى التحقيق، بيوت اللّٰہ يجب أن تصان”

المصدر : صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل