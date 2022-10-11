“رقصة المولوية” داخل مسجد تثير غضبا في مصر وقرار رسمي بإيقاف الإمام (فيديو)

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية قرارا بإيقاف إمام مسجد السلطان أبي العلا في القاهرة عن العمل، بعد إقامة حفل إنشاد داخل المسجد لإحدى الفرق الغنائية الدينية، من دون الحصول على إذن رسمي.

وصدر القرار في أعقاب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطعًا مصوّرًا ظهر فيه المنشد الديني مصطفى عاطف وفرقة موسيقية وهم يؤدون أغاني في مدح النبي صلى الله عليه وسلام تخللتها “رقصات صوفية” منافية لقدسية المكان.

وشمل قرار الوزارة إحالة الإمام و4 عاملين بالمسجد إلى لجنة القيم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

جانب من الاحتفال بالمولد النبوي في مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة بحضور المطرب مصطفى عاطف

اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء pic.twitter.com/ylZI06HqmB — شؤون إسلامية 🌴 (@Shuounislamiya) October 10, 2022

وشاركت في الحفل الذي أقيم داخل المسجد مجموعة من مقدمي “رقصات المولوية”، وقام الحاضرون بأداء الأغاني مع الفرقة والتمايل على نغمات الموسيقى، وذلك بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي.

وعبر مستخدمو الإنترنت عن غضبهم من تصرف إدارة المسجد، معتبرين الأمر إهانة لحرمته ولمنزلة الأماكن المخصصة لأداء الصلوات وقراءة القرآن.

وغرد الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل على تويتر “لأول مرة رقص المولوية وغناء بالموسيقى من محراب مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، ما رأي الأزهر؟ ما رأي علماء الأمة؟”.

وكتب إدريس نجم على تويتر “مسرح بجوار المنبر وفرقة ومنشد ورقص ورجال مع نساء في مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة تحت اسم الاحتفال بالمولد النبوي”.

لأول مرة رقص المولوية وغناء بالموسيقى من محراب مسجد السلطان أبو العلا

بالقاهرة‼️

ما رأي الأزهر؟

ما رأي علماء الامة؟#الأزهر #مصر#القاهرة#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/xVvMlej9Na — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 10, 2022

وكتب حساب لمتابع يدعى عبد الحمد الزرقا “حسبنا الله ونعم الوكيل في من حرفوا الدين وجعلوا المحراب رمز الخشوع والوقار مكانا للرقص والطبل والزمار. المساجد تشتكي مما يفعل بها”.

مسرح بجوار المنبر وفرقة ومنشد ورقص ورجال مع نساء في مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة تحت اسم الاحتفال بالمولد النبوي 🥹

وهذه نهاية الغلو بالباطل. وكما يتم التحذير دائما من جماعات التكفير والتطرف، فكذلك لنحذر من الطرق الصوفية التي تدعو لمثل هذا الباطل في بيوت الله وغيره… pic.twitter.com/gK4OPbomDz — إدريس نجم (@edrees_negm) October 10, 2022

وفي هذا السياق، أشاد متابعون آخرون بقرار الوزارة واعتبروا أن القرار بوقف إمام المسجد يعتبر خطوة حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحفلات في مساجد أخرى.

وعلق حساب لشخص يدعى فواز البرازي على قرار الوزارة المصرية قائلا “خطوة طيبة قامت بها وزارة الأوقاف المصرية بإحالة القائمين على مسجد السلطان أبو العلا إلى التحقيق، بيوت اللّٰہ يجب أن تصان”