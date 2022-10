تضران الصحة أكثر من التدخين.. دراسة تكشف ما تسببه الوحدة والتعاسة لجسم الإنسان

كشفت دراسة حديثة أن الشعور بالوحدة والتعاسة يضر بالصحة أكثر من التدخين، حيث يمكن للعواطف السلبية أن تُسرع الساعات البيولوجية في الجسم أكثر من السجائر، وهو ما يعجّل بعلامات ومظاهر الشيخوخة والتقدم في السنّ.

ووجد باحثون في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ الصينية، أن الشعور بالوحدة والتعاسة واليأس يضيف ما يصل إلى عام و8 أشهر إلى عمر الشخص، أي أكثر مما يضيفه التدخين خلال 5 أشهر تقريبًا.

Researchers at Deep Longevity, The Chinese University of Hong Kong, and Stanford jointly published the new findings in @AgingJrnl. It reveals – psychological factors can be as harmful as smoking and serious diseases. https://t.co/gJwsQpGpS0#aging #newresearch #journal pic.twitter.com/sGv6DocGOi

— DeepLongevity (@Deep_Longevity) September 27, 2022