تضران الصحة أكثر من التدخين.. دراسة تكشف ما تسببه الوحدة والتعاسة لجسم الإنسان

كشفت دراسة حديثة أن الشعور بالوحدة والتعاسة يضر بالصحة أكثر من التدخين، حيث يمكن للعواطف السلبية أن تُسرع الساعات البيولوجية في الجسم أكثر من السجائر، وهو ما يعجّل بعلامات ومظاهر الشيخوخة والتقدم في السنّ.

ووجد باحثون في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ الصينية، أن الشعور بالوحدة والتعاسة واليأس يضيف ما يصل إلى عام و8 أشهر إلى عمر الشخص، أي أكثر مما يضيفه التدخين خلال 5 أشهر تقريبًا.

Researchers at Deep Longevity, The Chinese University of Hong Kong, and Stanford jointly published the new findings in @AgingJrnl. It reveals – psychological factors can be as harmful as smoking and serious diseases. https://t.co/gJwsQpGpS0#aging #newresearch #journal pic.twitter.com/sGv6DocGOi — DeepLongevity (@Deep_Longevity) September 27, 2022

واستخدم القائمون على الدراسة عينات دم من 12 ألف شخص صيني مسنّ لإنشاء نموذج للشيخوخة والتنبّؤ بالعمر البيولوجي للمشاركين.

وأشارت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة (إيجنغ أس) إلى أن الشعور بالوحدة هو المؤشر الأكثر تأثيرًا؛ إذ أدى إلى تدهور بيولوجي أسرع من التدخين الذي أضاف عاما و3 أشهر إلى عمر الشخص.

ولفت الباحثون الذين أجروا الدراسة بقيادة شركة التكنولوجيا الحيوية (ديب لونجيفتي) إلى أنهم فوجئوا بمعرفة مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه العوامل النفسية في الإسراع بشيخوخة الشخص، مقارنة بالعوامل الجسدية وبينها عادة التدخين.

وأوضح أليكس زافورونكو المؤلف المشارك في الدراسة أن هذه الدراسة توفر رؤى قابلة للتفسير حول كيفية إبطاء مظاهر الشيخوخة والتعرف على أكثرالعوامل المسببة لها.

Psychological factors substantially contribute to biological aging: evidence from the aging rate in Chinese older adults Fëdor Gálkin, @biogerontology & colleagues @Deep_Longevity https://t.co/bjrpTO0Y57@AgingJrnl — 🥼Agingdoc1⭐MD, PhD 🔔 (@agingdoc1) September 29, 2022

وأضاف في تصريحات نقلها موقع (يورونيوز نكست) أن كل من المنظمات والحكومات ستستفيد من زيادة الإنتاجية وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية عند العمل على تحسين العمر النفسي والاجتماعي والبيولوجي للشخص.

من جهته، قال فيدور جالكين كبير العلماء في (ديب لونجيفتي) إن التعرف على آثار الشيخوخة يتم من خلال فحص ملامح العلامات الحيوية، حيث يمكن تقدير عمر الشخص بالنظر في المؤشرات الحيوية الخاصة به.

وأوضح في تصريحات صحفية أن أهم العوامل التي تنبئ بالعمر هي ضغط الدم وفحص سيستاتين سي وهو البروتين الذي يشير إلى صحة الكلى ومؤشر كتلة الجسم وقياس التنفس أي سعة الرئة.

وتابع قائلا “لم يكن الشعور بالوحدة فقط هو ما ساهم في تسريع الشيخوخة، بل مجموعة كاملة من العوامل النفسية المصممة لقياس الرفاهية تتضمن أيضًا الخوف واليأس والاكتئاب والتعاسة وقلة النوم”.