بوتين يبدي “انفتاحه على حوار” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا (فيديو)

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، “انفتاحه على حوار” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة روسيا منذ مارس/آذار الماضي.

وقال بوتين لدى استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سان بطرسبرغ جنوب غربي روسيا، إن المحادثات ستتطرق “إلى كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك أو التي قد تثير قلقا، على سبيل المثال، ما يتّصل بالأوضاع في محيط محطة زابوريجيا النووية”.

وأضاف الرئيس الروسي “في جميع الأحوال، نحن منفتحون على هذا الحوار وسنبحث جميع القضايا المتعلقة بعمليات تشغيل المنشأة”.

وقال بوتين إن هناك ما أسماه “تسييسا خطيرا لمسألة الأنشطة النووية”، مؤكدا أنه “يعتمد على الوكالة لتصحيح هذا المسار”.

وردا على الاتهامات الغربية التي تقول بإمكانية لجوء روسيا للسلاح النووي لحسم المعركة في أوكرانيا، قال بوتين “سنعمل على الحد من انتشار الأسلحة النووية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي”.

من جهته، قال غروسي إنه يتطلّع إلى “محادثات هامة” حول مسائل على صلة بـ”الأمن النووي”، خصوصا في محطة زابوريجيا.

وأضاف أن “روسيا دولة مهمة للوكالة وندير معا نقاشا مهما بشأن السلامة النووية خصوصا في محطة زابوروجيا”.

وتابع “كما تعلمون، بذلت جهود من أجل تجنّب وقوع حادث نووي من شأنه أن يكون مضرا للغاية بشكل عام وخصوصا في هذه المنطقة”.

وكانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي الاستحواذ رسميا على محطة زابوريجيا في قرار أدانته أوكرانيا.

ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنشر مراقبين في الموقع منذ سبتمبر/أيلول هذا الاستحواذ، مشددة على أن الموقع أوكراني في الأصل.

وتمثل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي أكبر محطة أوربية، بؤرة صراع رئيسية في حملة روسيا العسكرية على أوكرانيا التي بدأت قبل نحو 8 أشهر.

وتعرضت محطة زابوريجيا القريبة من خطوط المواجهة مرارا للقصف، مما ألحق بها أضرارا ثانوية حتى الآن، لكنه أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المحطة. وقاد جروسي بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أغسطس/آب.