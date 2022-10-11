بلغة عربية واضحة.. أردوغان يسأل سائحة عن الكويت خلال جولة بأحد متنزهات إسطنبول (فيديو)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة في متنزه (غلاطة بورت) على الساحل الأوربي لمدينة إسطنبول، وفاجأ سائحة من دولة الكويت بسؤالها بلغة عربية واضحة عن حال بلادها.

ورصدت لقطات مصورة عفوية الرئيس التركي وحرصه على التقاط الصورالتذكارية مع سائحين في المنطقة، حيث عبّر أغلبهم عن تقديرهم له.

وتحدّث أردوغان خلال جولته إلى السائحة الكويتية بلغة عربية واضحة قائلًا “كيف هي الكويت، الحال كويس وطيّب؟”، لترد “الحمد لله طيّب، شكرًا”.

وعبّرت سائحة أخرى من فلسطين عن سعادتها البالغة لتمكنها من رؤيته وجهًا لوجه.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. pic.twitter.com/9LBN25p5rg — AK Parti (@Akparti) October 9, 2022

وقالت خلال محاولتها التقاط صورة تذكارية على مقربة منه “كانت أمنية حياتي أشوفك”.

ومازحها أردوغان عندما علم بأن اسمها “أمينة” موضحًا أن زوجته أيضًا تدعى أمينة.

وقابل الرئيس التركي خلال جولته عددًا من مواطنيه، وحرص على التحدث إليهم والتقاط الصور التذكارية ولا سيما مع طفلة رضيعة كان يداعبها.