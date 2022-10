لا تهمل شغفك.. 3 عوامل حاسمة للحفاظ على سلامة الدماغ وتأخير شيخوخته

تعمل حوالي 100 مليار خلية عصبية معا للحفاظ على قوة وسلامة العقل البشري خلال حياة الإنسان. لكن الدماغ يعاني من آثار التقدم بالعمر والتي تتمثل في نسيان المواعيد والإجهاد العقلي وغيره من الأمور.

وأظهرت دراسة حديثة نشرها هيرموندور سيغموندسون الأستاذ في قسم علم النفس بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن ممارسة “التمارين العقلية” من شأنها الحفاظ على النظام العصبي.

وأوضح سيغموندسون أن مفاتيح نظامنا العصبي هي المادة الرمادية والبيضاء حيث تتكون المادة الرمادية من الخلايا العصبية بينما توفر المادة البيضاء الاتصالات بين الخلايا وتساهم في سرعة الإرسال وتوزيع الإشارات.

Keys to Keeping Your Brain Healthy

Three factors have been identified that help keep your brain at its best.#neuroscience #sciencehttps://t.co/fgYwz0VywJ

— Neuroscience News (@NeuroscienceNew) September 22, 2022