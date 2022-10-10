تنمروا عليه وأخرجوه من المسجد.. وفاة قارئ مصري بأزمة قلبية

توفي القارئ المصري محمد عبد العليم بدوي (42 عامًا) بعد واقعة غريبة وغير مألوفة، شهدتها قرية مجريا التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية (شمالي البلاد).

وجاءت وفاة عبد العليم بعد اعتراض بعض أهالي القرية على خطبته الجمعة بالمسجد الشرقي.

وأشارت صحيفة أخبار اليوم المحلية إلى أن مصلين تنمروا عليه وحاولوا إخراجه من المسجد أثناء نهوضه لأداء الخطبة -لتغيّب الخطيب الأساسي- بعدما أشار له بعض المصلين بصعود المنبر.

وتابعت الصحيفة نفسها “صعد القارئ المنبر على غير رغبة مجموعة أخرى من الموجودين بالمسجد من أهالي القرية، وأثناء إلقائه الخطبة بادر عددٌ من الأهالي بالتنمر عليه بألفاظ قاسية وأخرجوه من المسجد”.

وبعد عودته للمنزل، تعرّض الرجل إلى أزمة نفسية قاسية ولم تمر ساعات قليلة حتى توفي بأزمة قلبية جراء الواقعة، رغم محاولة عدد من الأهالي الاعتذار له عن الواقعة.

وعلّق جمال شعبان -عميد معهد القلب السابق- على الواقعة عبر فيسبوك قائلًا “الحزن يكسر القلب، الحزن يسبب جلطة القلب، الحزن يؤدي إلى الموت المفاجئ، الشيخ محمد عبد العليم أصيب بحالة حزن كبيرة وانكسر قلبه”.

ونعى مئات من أهالي القرية القارئ عبر فيسبوك، وأعاد آخرون تداول مقاطع مصوّرة له أثناء تلاوته القرآن الكريم في مناسبات مختلفة بمساجد القرية.

وطالب أحد أبناء القرية ذوي الراحل برفع قضية سب وقذف قصاصًا له ممن آذوه ليكونوا عبرة لمن يعتبر، على حد قوله.

في حين، دعا بعضهم إلى جبر الخواطر واحترام مشاعر الناس واتباع تعاليم النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي أرسله ربنا ليتمّم مكارم الأخلاق.