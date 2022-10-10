تركيا.. مقتل 3 في انفجار أحد خطوط الغاز في إسطنبول واستمرار البحث عن ناجين (فيديو)

أعلن والي مدينة إسطنبول​ التركية مقتل 3 على الأقل في انفجار بأحد خطوط الغاز الطبيعي في مبنى سكني داخل منطقة كاديكوي.

وأفادت وسائل إعلام تركية بإرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإطفاء​ والفرق الطبية إلى مكان الحادث.

وكشفت فيديوهات للحادث حالة من الهلع وسط سكان المنطقة ونقل مصابين إلى المستشفى.

وأعلن مكتب والي إسطنبول التحقيق في سبب الانفجار والحريق، مضيفا أنه سيتم إطلاع الجمهور على السبب بعد اكتمال التحقيقات التي تجريها فرق إدارة الكوارث والطوارئ.

#Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bina içinde itfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.#İstanbul'umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/kSaUsH6K4e — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2022

وأضاف في بيان أنه تمت السيطرة على الحريق، لكن رجال الإطفاء يواصلون عملهم لتأمين تبريد المبنى.

وجاء في بيان مكتب المحافظ أن مواطنا أوزبكيا أصيب في الحادث ونقل الى المستشفى من قبل فرق الطوارئ الطبية وأن عمليات البحث لا تزال جارية عن مصابين.