وزير أوكراني سابق: لهذه الأسباب لجأ بوتين إلى ضم الأقاليم الأربعة (فيديو)

قال وزير البنية التحتية الأوكراني السابق فلوديمير أوميليان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن فشل على مدى 7 شهور في السيطرة على أوكرانيا بالكامل لجأ لسياسة قضم الأراضي وضم الأقاليم.

وأضاف أوميليان خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن “العودة الكاسحة للجيش الأوكراني وتمكنه من استعادة العديد من الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي في الأشهر السابقة إلى جانب تراجع القدرة الدفاعية الروسية كانت سببًا رئيسيًا في إقدام بوتين على مغامرة ضم هذه الأقاليم”.

ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وثيقةَ ضم 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا، وسط رفض وتنديد غربي واسع.

جاء ذلك خلال مراسم في الكرملين، بالعاصمة موسكو، حضرها سياسيون تدعمهم موسكو من المقاطعات الأربعة دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا.

وجاء إعلان الضم الروسي بعد إجراء ما وصفته موسكو بالاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها، خلال هجومها المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.

وأكد أوميليان أن أوكرانيا “دولة غربية ولا تريد أن تكون تابعة لروسيا”.

وأشاد أوميليان بتوقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، طلب الانضمام الرسمي والسريع لحلف الناتو.

وقال إن الناتو “حليف حقيقي لأوكرانيا ونحن نتفهم رغبته في حماية بلدنا دون الدخول في مواجهات عسكرية مع روسيا”.

وخلص المسؤول الأوكراني السابق إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكون طويلة، لأن “المقاومة العسكرية الأوكرانية قادرة على الصمود إلى حين دحر إمبراطورية الشر الجديدة”، على حد قوله.