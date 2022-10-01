تحركات السفير الأمريكي وصحة الرئيس.. قراصنة في المكسيك يستولون على سجلات عسكرية

اعترف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بأن قراصنة معلوماتية استولوا على ملفات من الجيش تحوي معلومات سرية، يتعلق بعضها بوضعه الصحي.

وقال خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن تسللا إلكترونيا وصل إلى ملفات حكومية بها معلومات سرية عن القوات المسلحة وتفاصيل عن صحته من بينها مرض في القلب كان سببا في خضوعه للعلاج بالمستشفى في يناير/ كانون الثاني.

وأكد الرئيس المكسيكي صحة المعلومات التي نُشرت في وسائل إعلام محلية وقال “إنها حقيقية، كان هناك تسلل إلكتروني”، مضيفا أنه أُرسلت إليه سيارة إسعاف بسبب خطر أزمة قلبية ونقل إلى المستشفى.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/2WRvXatVaY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 30, 2022

وجاء في التقارير الإخبارية المكسيكية التي استندت إلى التسلل الإلكتروني، أن مرض الرئيس البالغ من العمر 68 عاما شُخّص بأنه ذبحة صدرية، وأنه خضع لعشر استشارات طبية خلال يناير/ كانون الثاني.

وقال لوبيز أوبرادور، الذي أصيب بأزمة قلبية عام 2013، إنه يتناول دواء ويجري تمارين لمساعدته على علاج ارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن الأمر انتهى به إلى تشكيلة من العقاقير يتناولها في الليل لأمراض مختلفة، لكنه “في أحسن حال”.

El presidente lo acepta: tal como revelamos, el Ejército mexicano fue objeto de un hackeo histórico. Miles de documentos confidenciales exhiben en todo lo que ha mentido AMLO: desde su salud hasta los operativos militares. #Loret de @latinus_us: https://t.co/nRCWp2h4oY pic.twitter.com/MIgnpZOdGG — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 30, 2022

قرصنة السجلات العسكرية

ونفذت التسلل مجموعة تعرف في وسائل الإعلام المحلية باسم “غواكامايا” وتعني “الببغاء” باللغة الإسبانية، ورجح الرئيس المكسيكي أن تكون المجموعة من أصل أجنبي.

وكان الصحفي كارلوس لوريت دي مولا، صاحب المواقف الناقدة للحكومة، قد قال الخميس، إن مجموعة قراصنة المعلوماتية “غواكامايا” حصلت على معلومات سرية من الجيش عن فترة ما بين 2016 و2019.

Aquí el programa que OTRA VEZ enfureció al presidente y desató las calumnias contra mí. #Loret en @latinus_us: https://t.co/nRCWp2h4oY pic.twitter.com/isf7HhBXNz — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 30, 2022

وجاء في تقارير وسائل الإعلام أن التسلل الإلكتروني وصل إلى 6 تيرابايت من البيانات من وزارة الدفاع المكسيكية، من بينها معلومات عن عناصر إجرامية رئيسية، وسجلات اتصالات، ورصد لتحركات السفير الأمريكي كين سالازار.

وذكرت التقارير كذلك أنه تمت سرقة عشرات الآلاف من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني. وتشير وثائق أخرى إلى تفاصيل عملية عسكرية فاشلة لإلقاء القبض على نجل أحد أباطرة المخدرات وهو (خواكين جوزمان) المعروف باسم “إل تشابو” عام 2019.