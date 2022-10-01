قديروف يدعو لاستخدام “أسلحة نووية محدودة القوة” في أوكرانيا

قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن على موسكو التفكير في استخدام “سلاح نووي منخفض القوة” في أوكرانيا، وذلك في أعقاب انسحاب القوات الروسية من مدينة ليمان ذات الأهمية الاستراتيجية في شرقي أوكرانيا.

وفي رسالة على تطبيق تليغرام، كتب قديروف “في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما يرقى إلى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة”.

وكان قديروف يتحدث بعد يوم من إعلان بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية، من بينها دونيتسك التي تضم ليمان، ووضعها تحت المظلة النووية الروسية، قائلًا إن موسكو ستدافع عن الأراضي التي سيطرت عليها “بكل ما لدينا من قوة ووسائل”.

وتمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم، كما تضم أسلحة نووية تكتيكية منخفضة القوة مجهزة للاستخدام ضد الجيوش المعادية.

وأشار حلفاء كبار آخرون لبوتين -بمن فيهم الرئيس السابق دميتري ميدفيديف- إلى أن روسيا قد تحتاج إلى اللجوء للأسلحة النووية، لكن دعوة قديروف كانت الأكثر إلحاحًا وصراحة.

وكان بوتين قد أعلن -في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا- عن وضع “قوة الردع النووي” في حالة تأهب.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول المنقضي، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بعواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية أو كيميائية في أوكرانيا.