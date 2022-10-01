بعدما خلّف 23 قتيلا في فلوريدا.. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة (فيديو)

تسارع تقدّم الإعصار (إيان) باتّجاه كارولاينا الجنوبية، حيث يُتوقّع أن يُسبّب رياحًا قويّة وسيولًا وأمطارًا غزيرة وارتفاعًا كبيرا في منسوب المياه بعدما دمّر مناطق عدّة في ولاية فلوريدا.

ولا تزال حصيلة الخسائر البشريّة الناجمة من مروره عبر فلوريدا ترتفع، وقد أبلغت السلطات عن 23 وفاة حتى الآن.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان إنّ الكثير من الضحايا ماتوا غرقًا، في حين تحدّثت وسائل الإعلام عن خسائر بشريّة أكبر، وذكرت قناة (سي إن إن) أنّ 45 شخصًا لاقوا حتفهم.

حصيلة خسائر “تاريخية”

أمّا حصيلة الخسائر المادّية فقد وصفت بأنها “تاريخيّة” في فلوريدا، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حدّ غير مسبوق، بحسب ما ذكر رون ديسانتيس، حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وقد غمرت المياه شوارع ومنازل وجرفت قوارب كانت راسية على الشاطئ إلى داخل المدن، واستخدمت السلطات في بعض المناطق المراكب لإنقاذ سكّان محاصرين في منازلهم بالمناطق التي غمرتها المياه.

وتحدّث الرئيس جو بايدن مجددا مع الحاكم في وقت متأخر من أمس الجمعة للبحث في الاستجابة للكارثة، وقال إنّ “الحكومة الفدرالية ستُواصل التحرّك من أجل سكّان فلوريدا”.

ويحمل الإعصار إيان رياحًا سرعتها 140 كلم في الساعة ويُهدّد “بفيضانات بحريّة قاتلة” على سواحل كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، كما ورد في أحدث نشرة صادرة عن مركز متخصص.

ووضع المركز الوطني للأعاصير منطقة الساحل بكاملها -من جورجيا إلى كارولاينا الشماليّة- في حال تأهّب، ويُتوقّع أن يضعف الإعصار مع تقدّمه اليوم السبت، وقد بدأ انهمار الأمطار وهبوب الرياح في مدينة تشارلستون بالولاية الجنوبيّة.





“قلق” من المنازل المدمرة

وواصلت ولاية فلوريدا معاينة حجم الدمار، وقال الحاكم إنّ “صور المنازل المدمّرة في فورت مايرز بيتش مقلقة جدا، كانت عاصفة قويّة إلى درجة أنّ هناك أيضًا أضرارًا في الأراضي الداخليّة” مشيرا إلى أن نحو 1.9 مليون أصبحوا بدون كهرباء.

وبحسب تقديرات أولية، قد يكلّف مرور إعصار إيان شركات التأمين ما يصل إلى 47 مليار دولار وسيؤثر في النمو الأمريكي خصوصا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يريد زيارة الولاية الجنوبية في أسرع وقت، لكنه يريد أيضا زيارة جزيرة بورتوريكو الأمريكية التي دمرها الإعصار فيونا مؤخرا، وأضاف “قد يكون هذا أعنف إعصار في تاريخ فلوريدا”.

يأتي ذلك في وقت يستمرّ فيه البحث عن 17 شخصًا من ركّاب قارب للمهاجرين انقلب يوم الأربعاء قرب أرخبيل كيز.

وقبل فلوريدا ضرب إيان كوبا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وأضرار مادّية جسيمة وحرمان آلاف المنازل من الكهرباء.