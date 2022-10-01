“بارع للغاية”.. إيلون ماسك يعرض الروبوت الشهير الشبيه بالإنسان (فيديو)

عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك نموذجا أوليا للروبوت الشبيه بالإنسان “أوبتيموس”، وتوقع أن تتمكن شركة صناعة السيارات الكهربائية من إنتاج ملايين منه وبيعه بأقل من 20 ألف دولار.

وقال ماسك خلال فعالية “يوم الذكاء الاصطناعي” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، حيث تم عرض الروبوت “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين الروبوت وإثبات كفاءته”.

وقالت تسلا إنه تم تطوير نموذج أولي للروبوت في فبراير/ شباط وسار هذا النموذج على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين، وتم عرض مقاطع مصورة للروبوت وهو يؤدي مهامّ بسيطة مثل حمل صناديق وريّ نباتات ورفع قضبان معدنية في محطة إنتاج في مصنع للشركة في كاليفورنيا.

“تفتقد إلى وجود مخ”

وقال ماسك إن الروبوتات الموجودة حاليا “تفتقد إلى وجود مخ” والقدرة على حل المشكلات بنفسها، وأضاف أنه على النقيض من ذلك فإن أوبتيموس سيكون “روبوتا بارعا للغاية”.

وأشار إلى أن شركة تسلا تهدف إلى إنتاجه بالملايين، وتوقع أن يكلف أقل من 20 ألف دولار. وقال ماسك إنه يمكن استخدام الروبوتات في المستقبل في المنازل وإعداد وجبات الطعام وقص العشب ورعاية كبار السنّ، بل يمكن أن تصبح “رفيقا” للبشر.

واعترف ماسك وممثلو تسلا بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق ما تهدف إليه الشركة من إنتاج روبوت بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة، وذلك باستخدام تقنية صممتها تسلا ستكون قادرة على أن تحل محل البشر في العمل.

وقال الملياردير إن نشاط تسلا في مجال الروبوتات سيكون أكثر قيمة من سياراتها، على أمل التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات الذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد، رغم وعوده المتكررة.