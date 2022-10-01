انهيار سقف ملعب على مشجعين في تشيلي (فيديو)

أصيب العديد من المشجعين عند انهيار جزء من ملعب (مونومنتال) في سانتياغو، أمس الجمعة، خلال مران مفتوح نظمه فريق (كولو كولو) التشيلي.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات المشجعين في المدرج، قبل انهيار السقف بسبب زيادة الحمل.

وأعرب النادي في بيان عن أسفه للأحداث التي وقعت وقال “إن هناك مجموعة من الناس لم تحترم أدنى معايير السلوك فتسلقت هيكلا للدعاية، مما تسبب في سقوطه”.





وكشف النادي أن بعض من تسلقوا هيكل لوحة الدعاية أصيبوا ونقلوا إلى أقرب مركز طبي، ولم يحدد عدد المصابين.

وأكد نادي (كولو كولو) أنه “سيزيل الجزء المتضرر لتجنب حوادث مشابهة في المستقبل”.

والمران المفتوح لنادي كولو كولو يجرى للفريق داخل ملعبه قبل المباريات المهمة، في وقت يستعد فيه النادي لمواجهة فريق (أونيبرسيداد كاتوليكا) في قمة محلية يوم الأحد.

وكانت مباراة بالكأس المحلية بين كاتوليكا وأونيبرسيداد دي تشيلي قد توقفت يوم الأربعاء الماضي بعد إصابة حارس مرمى بألعاب نارية.