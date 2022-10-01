انهيار بناية من 4 طوابق في بغداد.. إنقاذ 13 شخصا واستمرار البحث عن ناجين (فيديو)

أعلنت فرق الدفاع المدني العراقي، أنها تمكنت من إنقاذ 13 شخصا بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في ساحة بأحد شوارع العاصمة بغداد اليوم السبت، وأنها ما زالت تواصل عملية البحث والإنقاذ.

وقال الدفاع المدني العراقي إنه يتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وإن الفرق ما زالت تواصل أعمالها لإنقاذ العالقين في البناية.

'الدفاع المدني: قطع الطرق عرقل وصول فرقنا التخصصية لموقع البناية المنهارة بالكرادة' https://t.co/QWLbyVsz4a — واع (@INA__NEWS) October 1, 2022

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام الدفاع المدني قوله إن البناية التي انهارت في منطقة الكرادة، بناية تجارية سكنية مكونة من 4 طوابق وقد انهار معظم أجزائها.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني تفاصيل حول حادثة انهيار البناية، وأشارت إلى أن قطع الطرق عرقل وصول الفرق التخصصية إلى الموقع.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني إن “فرق الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة مستنفرة بالكامل” مشيرًا إلى أن “القطوعات أثرت كثيرًا في وصول جميع الفرق”.

وأوضح أن “بعض فرق المديرية وصلت إلى موقع الحادث وتعاملت مع رفع الكتل الخرسانية والبحث عن الناجين أو الضحايا، وقال إنه “بحسب أهالي المنطقة تبين أن البناية تسكنها عائلة إضافة إلى حارس”.

وأشار إلى أن “العملية تحتاج إلى وصول معدات الرفع الثقيلة إلى الموقع للمباشرة برفع الكتل الخرسانية، لكن قطع الطرقات عرقل وصول الفرق الثانية التخصصية المساندة خاصة أن معدات الإنقاذ تأتي من منطقة اليرموك عند فرق البحث والإنقاذ الدولي التابعة للدفاع المدني التي يحتاج وصولها إلى وقت”.