أعلى لدى الرجال بنحو 4 أضعاف.. ارتفاع معدلات الانتحار في الولايات المتحدة عام 2021

ارتفع معدل الانتحار في الولايات المتحدة عام 2021، خصوصًا لدى الشبّان، بحسب بيانات أصدرتها السلطات الصحية. وهي زيادة تنهي اتجاهًا تراجعيًّا سُجّل في السنتين السابقتين.

وازداد عدد حالات الانتحار من حوالي 46 ألفًا عام 2020 إلى 47650 عام 2021، وفق أرقام أولية صادرة عن المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية.

The rate of suicides per 100,000 in the U.S. increased from 13.5 in 2020 to 14.0 in 2021. https://t.co/WYimXHwWdL pic.twitter.com/HN3mLXtUVB — NCHS (@NCHStats) September 30, 2022

وبذلك ارتفع معدل الانتحار لكل 100 ألف شخص من 13.5 عام 2020 إلى 14 في العام الماضي (+ 4%)، وسُجّلت الزيادة الكبرى في صفوف الشبّان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (بزيادة 8%).

Want to learn about #AFSPadvocacy in your community? Want to learn what more can be done for suicide prevention in your state? Round out #NationalSuicidePreventionMonth by finding your local Chapter and meeting other mental health advocates: https://t.co/J8uP7Z7Bhc — American Foundation for Suicide Prevention (@afspnational) September 30, 2022

وفي عام 2000، وبعد عقد من التراجع سجلت الولايات المتحدة انخفاضًا قياسيًّا في معدل الانتحار حين بلغ 10 حالات لكل 100 ألف نسمة.

وقالت جيل هاركافي فريدمان -الأستاذة في المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار- إن من العوامل المساهمة حينها “ظهور علاجات للمساعدة على تقليل مخاطر الانتحار”.

The all-time high number of suicides in the U.S. was 48,344 in 2018. https://t.co/WYimXHwWdL pic.twitter.com/Z6wRodnC1M — NCHS (@NCHStats) September 30, 2022

لكن معدل الانتحار ارتفع بعد ذلك بنسبة 35% حتى 2018، ثم انخفض في عامي 2019 و2020، بنحو 5%.

ويصعب تفسير هذه التقلبات الأخيرة بحسب المختصة التي قالت إنه يتعين النظر إلى الاتجاه الطويل المدى لفهم ما تعكسه المعدلات حاليًّا.

ويشكل تحديد دور جائحة كوفيد-19 على وجه الخصوص في هذا المجال أمرًا معقدًا، فخلال مثل هذه الأحداث، قد يميل الأقارب إلى أن يدعم بعضهم بعضًا أكثر، وهو ما يمكن أن يساعد على منع الانتحار، لكن من دون أن يستمر ذلك بمرور الوقت.

والانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و34 عاما، وتُظهر بيانات عام 2021 أيضا أن معدل الانتحار لدى الرجال كان أعلى بنحو 4 أضعاف من معدل انتحار النساء، وهو اتجاه ثابت على مر السنين.

There's still time to help stop suicide this National Suicide Prevention Month! Please donate today and know that your gift will be doubled by @lifestanceUS: https://t.co/ITVid0bNo1 pic.twitter.com/IeBXIP4K5k — American Foundation for Suicide Prevention (@afspnational) September 30, 2022

ومن بين الأسباب المطروحة، استخدام الرجال بنسبة أكبر أدوات قد تؤدي إلى الموت، أو وجود صعوبة أكبر لديهم في طلب المساعدة. ولم تقدم هذه البيانات الأولية حتى الآن تفاصيل تتعلق بالعرق أو دخل الأشخاص الذين يموتون انتحارًا.

وأنشأت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، خطًّا ساخنًا مع رقم ثلاثي بسيط (988) يمكن الاتصال به من الأشخاص الذين يعانون من محنة ويحتاجون إلى المساعدة.