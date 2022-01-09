كورونا.. 10 ملايين إصابة في أفريقيا منذ بدء الوباء وإجراءات جديدة بألمانيا واليابان والهند

سجلت أفريقيا ما مجموعه 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى الآن، وفق أرقام هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي بالقارة السمراء، في حين تتجه ألمانيا إلى إدراج 40 دولة ضمن القائمة عالية الخطورة، وشددت الهند من إجراءاتها في ولايات عدة.

وأظهرت بيانات المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض، تسجيل 10 ملايين و28 ألفًا و508 إصابات حتى أمس السبت، في الدول الـ55 الأعضاء بالاتحاد منذ تفشي الوباء، كما سُجلت حصيلة وفيات بلغت 231 ألفًا و157 وفاة.

وارتفعت أعداد الإصابات منذ ظهور المتحور أوميكرون شديد العدوى في جنوب أفريقيا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما استدعى فرض قيود جديدة في عدد من دول القارة.

غير أن معدلات التلقيح في قارة أفريقيا البالغ عدد سكانها قرابة مليار و200 مليون نسمة، بقيت منخفضة بسبب عدم إتاحة الجرعات بشكل واسع وتردد المواطنين إزاء تلقي اللقاح.

أشخاص يشعلون الشموع للتذكير بضحايا كورونا بمدينة دريزدن في ألمانيا (رويترز)

ألمانيا: 40 دولة “عالية الخطورة”

وبدأت اليوم الأحد الإجراءات المصاحبة لتصنيف ألمانيا لكل من إسرائيل والسويد والإمارات ونحو 40 دولة أخرى -كليًّا أو بشكل جزئي- على أنها مناطق عالية الخطورة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بها.

وبناء على هذا التصنيف، يتعين على أي شخص يأتي من هذه الدول ولم يكن قد تلقى تطعيمًا ضد الفيروس بشكل كامل، أو لم يكن متعافيًا من الفيروس، أن يدخل في حجر صحي لمدة عشرة أيام. ويمكن تقليص هذه المدة إلى خمسة أيام من خلال توافر نتيجة تحليل سلبية.

وبذلك يرتفع عدد المناطق عالية الخطورة -وفقًا لتصنيف ألمانيا- إلى أكثر من 100 دولة، ويعني ذلك أن نصف دول العالم تقريبًا تم تصنيفه مجددًا باعتباره مناطق عالية الخطورة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 7 ملايين و510 آلاف و436 بعد تسجيل 36 ألفًا و552 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 133 ألفًا و977 بعد تسجيل 77 وفاة جديدة.

شخص يسير بمنتصف سوق في نيودلهي بالهند أثناء حظر تجول فرض بعطلة نهاية الأسبوع (رويترز)

انتشار واسع في الهند

وسجلت الهند 159 ألفًا و632 إصابة جديدة بكورونا، اليوم الأحد، مع استمرار تفشي متحور أوميكرون على نحو سريع في البلاد، مما دفع حكومات ولايات عدة إلى فرض قيود جديدة.

وستغلق مهاراشترا -أغنى ولايات الهند- المسابح والصالات الرياضية بدءًا من غد الإثنين، بينما أغلقت المدارس والجامعات حتى 15 فبراير/شباط المقبل، بعد أن قفزت الإصابات اليومية في الولاية إلى أكثر من 41 ألف إصابة.

وقالت حكومة الولاية إنها ستسمح للمطعمين فقط بدخول مقار العمل الخاصة، كما خفضت القوة العاملة فيها بنسبة 50%. وفي ولاية (جوجارات) المجاورة، زادت السلطات ساعات حظر التجوال الليلي وألغت عطلات العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وسجلت وزارة الصحة الهندية كذلك 327 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483 ألفًا و790، بينما بلغ إجمالي الإصابات 35 مليونًا و520 ألف مليون حالة.

طوارئ في 3 مقاطعات يابانية

و فرضت اليابان قيودًا تشبه حالة الطوارئ في 3 مقاطعات، اليوم الأحد، لمواجهة ارتفاع عدد إصابات كورونا الذي يقول حكام هذه المقاطعات إنه يأتي نتيجة تفشي المتحور أوميكرون في قواعد عسكرية أمريكية.

ووفقا لوكالة (كيودو) اليابانية للأنباء، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن بلاده اتفقت إلى حد كبير مع الولايات المتحدة على فرض حظر تجوال على أفراد الجيش الأمريكي في اليابان، بينما تعهد بتكثيف جهود مكافحة كورونا مثل زيادة وتيرة إعطاء الجرعات المعززة للحد من تأثير الموجة الجديدة للإصابات.

وسوف تسري الإجراءات الشبيهة بحالة الطوارئ حتى 31 يناير/كانون الثاني في (أوكيناوا) ومناطق من (ياماجوتشي) و(هيروشيما)، مما يسمح لحكومات المقاطعات الثلاث بتعزيز خطواتها لمكافحة فيروس كورونا.

ويأتي إعلان ما يشبه حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد كيشيدا، الذي تولى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تحذير خبراء طبيين من موجة سادسة من الإصابات في البلاد وتجدد الضغط على النظام الطبي.

وبعد إصابات جماعية في معسكر (هانسن) التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية بمقاطعة أوكيناوا وزيادة حادة لإصابات كورونا في قاعدة مختلفة بمقاطعة (ياماجوتشي) غربي البلاد المجاورة لهيروشيما، يعتقد المسؤولون المحليون وخبراء الصحة الآن أن تفشي الفيروس امتد إلى مناطق مجاورة وما وراءها.

أشخاص يصطفون لإجراء اختبار كورونا بعد اكتشاف حالات محلية لمتحور أوميكرون في تيانجين بالصين (رويترز)

إصابات قياسية في المكسيك

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددًا قياسيًّا من الإصابات اليومية المؤكدة بكوفيد-19 يوم السبت، بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة.

وسجلت وزارة الصحة 30 ألفًا و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة، ولكن لم يسجل عدد وفيات كورونا ارتفاعًا مماثلًا خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 202 وفاة مؤكدة يوم السبت.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك منذ بدء الجائحة 4 ملايين 113 ألفًا و789 إصابة، وعدد الوفيات 300 ألف و303 حالات، بينما ترجح السلطات الصحية المكسيكية أن يكون العدد الرسمي المعلن للإصابات والوفيات أقل بكثير من العدد الفعلي بسبب عدم وجود اختبارات على نطاق واسع.

الصين.. أول عدوى محلية بأوميكرون

وسجلت الصين أول حالات العدوى المحلية لديها بالمتحور أوميكرون، مما أشعل حملة فحوص جماعية في مدينة (تيانجين) شمالي البلاد، وسط مساعي الصين لحماية نهج عدم التسامح إطلاقًا مع كورونا في مواجهة المزيد من المتحورات القابلة للانتشار بصورة أكبر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير للتلفزيون الصيني المركزي أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكد تسجيل إصابتين بالمتحور أوميكرون في المدينة الساحلية، بعد أن أكمل فرعه المحلي الفحوص الجينية.

وأشار التقرير إلى أن الحالتين من تسلسل عدوى واحد، لكن المسؤولين لم يحددوا بعد ما إذا كانت كلتا الحالتين من تسلسل حالات أوميكرون نفسها التي تم تسجيلها سابقًا لحالات واردة من الخارج في (تيانجين).

وأدى التزام الصين بسياسة (صفر كوفيد) إلى تقييد التحركات وتنفيذ الفحوص الجماعية وغيرها من التدابير في مدن بأنحاء البلاد. ويزيد تفشي العدوى من مخاطر فرض إجراءات إغلاق جديدة يمكن أن تعطل الإنتاج والشحن في اقتصاد يعاني بالفعل ضعف الاستهلاك وتراجع سوق العقارات.