تهاني الجبالي.. وفاة “أول قاضية” في مصر بفيروس كورونا

توفيت اليوم الأحد المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق للمحكمة الدستورية العليا المصرية وأول قاضية في البلاد عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر تدهور حالتها الصحية بسبب مضاعفات فيروس كورونا، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ونقلت الصحافة المصرية عن معتز سامي -زوج ابنة شقيق تهاني الجبالي- نبأ وفاتها الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد مستشفيات العاصمة القاهرة الذي نُقلت إليه الأسبوع الماضي لتلقي العلاج.

وعقب إعلان وفاتها تصدّر وسم “تهاني الجبالي” قائمة الأعلى تداولًا على تويتر، وكذلك اسمها على محرك البحث غوغل في مصر.

وُلدت تهانى محمد الجبالى في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 بمحافظة الغربية شمالي مصر، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقًا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة التى شغلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

في عام 2003 عُينت المحامية تهاني الجبالي بمنصب القضاء بموجب قرار جمهوري، وتلاها تعيين 30 قاضية عام 2007، ثم تعيين 12 قاضية عام 2008 في محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية والنيابة الإدارية، لكن جميعهن لم يرأسن منصة القضاء.

واحتفلت سوزان مبارك -زوجة الرئيس المصري آنذاك- بتعيين أول قاضية، وعدّته إنجازًا حقيقيًّا للمرأة على مدى تاريخ كفاحها الطويل.

وكان من بين الدول العربية القليلة التي تتولى فيها المرأة القضاء بشكل فعلي في ذلك الوقت، السودان وتونس، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

توفيت صباح اليوم المستشارة #تهاني_الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا….

وأول سيدة مصرية تجلس على منصة القضاء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 72 عاما..الله يرحمها pic.twitter.com/ye1eITSUEc — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 9, 2022