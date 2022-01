وصفتها بمهمة حقيرة.. هاآرتس: إسرائيل تسحق حقولا زراعية في الأغوار وتسمّم أخرى بقطاع غزة

أكدت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية أن جيش الاحتلال دمّر مئات الدونمات المزروعة بالقمح من أجل تنفيذ مناورات وتدريبات عسكرية في منطقة الأغوار الحدودية عند الضفة الغربية، بينما سمّم حقولًا زراعية بقطاع غزة جوًّا عبر طائرات.

وجاء في تقرير (هاآرتس) أنه “في الوقت الذي تصاعد فيه دخان أبيض من الطابون، كان هناك دخان أسود تصاعد من جرافة عسكرية إسرائيلية، دمرت حقول القمح في خربة إبزيق شمالي غور الأردن. إنها خيبة أمل نموذجية”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية “فلاحون فقراء، يعيشون بلا كهرباء وماء، جلسوا هناك في برد الغور، وهم يرسلون نظراتهم الحزينة نحو الآلة المدمرة التي داست في هذا الصباح حقولهم ودمرتها، علمًا بأنهم حرثوها وزرعوها في ظروف لا تصدّق”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “كل بضعة أسابيع، يأتي الجيش الإسرائيلي ويدمر لهم الخيام ويصادر المعدات والسيارات ويدمر الألواح الشمسية وخزانات المياه ويطردهم مدة يوم أو يومين إلى حين انتهاء التدريب في حقولهم. هنا لا توجد أي مقاومة، هؤلاء هم أضعف الضعفاء هدفهم استخراج الخبز من هذه الأرض الجيدة هنا”.

وأوضحت (هاآرتس) أن “ما حدث الإثنين الماضي لم يسبق له مثيل، مئات الدونمات سُحقت تحت سلاسل جرافات الجيش الإسرائيلي، حقول إنتاجية تحولت إلى حقول دبابات، والأرض الخصبة أصبحت ساحة تدريب”.

وتابعت “أكثر من 500 دونم حُرثت وزُرعت، وبوادر الزرع ظهرت واخضرّت دُمرت بشكل كامل، لقد تكدست الأرض لتصبح منحدرات للدبابات”.

وأوضحت أن “المشهد صعب للغاية، الجرافات سارت ذهابًا وإيابًا وهي تسحق الزرع مدمرة كل بوادر المحاصيل، إنها مهمة حقيرة، لقد احتفل أحد ضباط الجيش بعيد ميلاد ابنه، فالجنود لا يخجلون من أفعالهم، لقد مزقت السلاسل الحديدية الأرض وسحقت حتى صهريج مياه”.

وسألت الصحيفة “ماذا سيقول هؤلاء الجنود لعائلاتهم عندما يعودون إلى البيت من تلك المهمة؟ هل سيقولون إنه مر عليهم يوم جيد وإنهم ساهموا في أمن إسرائيل عندما دمروا المحاصيل؟”.

وأضافت (هاآرتس) أن إسرائيل تمنع سكان “خربة إبزيق” من اقتناء السيارات وتستولي عليها بجانب الاستيلاء على معداتهم الزراعية “حتى وأنت تسير في تلك الطريق المدهشة يمكن رؤية الدمار الذي لحق بتلك الحقول بسبب دبابات الجيش الإسرائيلي”.

