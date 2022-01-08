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مصرع 16 سائحا على الأقل علقوا بسياراتهم وسط الثلوج شمالي باكستان (فيديو)

8/1/2022

لقي 16 سائحًا على الأقل حتفهم في درجات التجمد بعد أن حوصروا في سياراتهم بمنطقة مُري الجبلية شمالي باكستان التي تدفق إليها الآلاف للاستمتاع بالثلوج، وفق مسؤولين.

وفي حين ما زالت ألف سيارة تقريبًا محاصرة، أعلنت الحكومة منطقة مُري التي تقع على بعد 46 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة إسلام اباد” منطقة منكوبة” جراء عاصفة ثلجية.

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد في رسالة مصورة “للمرة الأولى منذ ما بين 15 و20 عامًا يتدفق مثل هذا العدد الكبير من السائحين على مُري”.

وقال الوزير إن هناك نحو 1000 سيارة محاصرة في محطة التل، وهي بلدة مرتفعة عن المنطقة المجاورة، مؤكدًا “وفاة ما بين 16 و19 في سياراتهم”.

وأضاف أنه تم نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإنقاذ، مناشدًا السكان المحليين مساعدة السياح وتقديم الطعام والبطانيات لهم.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جثث أفراد أسر بكاملها -بينهم أطفال- في السيارات التي غطتها الثلوج.

وفي وقت متأخر أمس الجمعة، أعلنت الحكومة إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المحطة لمنع تدفق المزيد من السائحين. وناشد وزير الإعلام فؤاد تشودري السائحين تجنب زيارة محطة التل.

وعبّر رئيس الوزراء عمران خان عن شعوره بالصدمة بسبب “الوفاة المأساوية” للسائحين، وقال على تويتر “أمرت بالتحقيق وفرض قواعد صارمة لضمان منع تكرار مثل هذه المآسي”.

وبدأ تساقط الثلوج ليل الثلاثاء، واستمر على فترات منتظمة مما جذب آلاف السائحين. وبسبب ضخامة أعداد الزائرين انتهى الأمر بكثير من الأسر إلى حصارها على الطرق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من 100 ألف سيارة دخلت محطة التل، مما تسبب بزحمة سير خانقة، وفق متحدث باسم شرطة مُري.

ولم تذكر السلطات أسباب الوفاة. لكن رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة ماريلاند الدكتور فهيم يونس قال على تويتر “هل كان البرد أم أول أكسيد الكربون سبب الوفيات؟”.

ومضى قائلًا “أول أكسيد الكربون غاز عديم الرائحة قاتل، وإذا دُفنت سيارة في الجليد فإن العادم المحتبس يمكن أن يقتل الركاب وهم يستنشقونه”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات