مصرع 16 سائحا على الأقل علقوا بسياراتهم وسط الثلوج شمالي باكستان (فيديو)

لقي 16 سائحًا على الأقل حتفهم في درجات التجمد بعد أن حوصروا في سياراتهم بمنطقة مُري الجبلية شمالي باكستان التي تدفق إليها الآلاف للاستمتاع بالثلوج، وفق مسؤولين.

وفي حين ما زالت ألف سيارة تقريبًا محاصرة، أعلنت الحكومة منطقة مُري التي تقع على بعد 46 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة إسلام اباد” منطقة منكوبة” جراء عاصفة ثلجية.

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد في رسالة مصورة “للمرة الأولى منذ ما بين 15 و20 عامًا يتدفق مثل هذا العدد الكبير من السائحين على مُري”.

Relief camps set up at different points including Jhika Gali and Gharial for tourists stranded in #Murree . Drivers advised to get to the points, get help and not stay in cars. pic.twitter.com/53d5Tllrfu

وقال الوزير إن هناك نحو 1000 سيارة محاصرة في محطة التل، وهي بلدة مرتفعة عن المنطقة المجاورة، مؤكدًا “وفاة ما بين 16 و19 في سياراتهم”.

وأضاف أنه تم نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإنقاذ، مناشدًا السكان المحليين مساعدة السياح وتقديم الطعام والبطانيات لهم.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جثث أفراد أسر بكاملها -بينهم أطفال- في السيارات التي غطتها الثلوج.

At least 20 tourists have lost their lives in #Murree according to the government so far while the unofficial casualty numbers are quite high. Murree has been declared calamity-hit while an emergency has been imposed in the region. Army called in for rescue operation 💔 pic.twitter.com/Bt2n1PwISD

وفي وقت متأخر أمس الجمعة، أعلنت الحكومة إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المحطة لمنع تدفق المزيد من السائحين. وناشد وزير الإعلام فؤاد تشودري السائحين تجنب زيارة محطة التل.

وعبّر رئيس الوزراء عمران خان عن شعوره بالصدمة بسبب “الوفاة المأساوية” للسائحين، وقال على تويتر “أمرت بالتحقيق وفرض قواعد صارمة لضمان منع تكرار مثل هذه المآسي”.

Shocked & upset at tragic deaths of tourists on road to Murree. Unprecedented snowfall & rush of ppl proceeding without checking weather conditions caught district admin unprepared. Have ordered inquiry & putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies.

وبدأ تساقط الثلوج ليل الثلاثاء، واستمر على فترات منتظمة مما جذب آلاف السائحين. وبسبب ضخامة أعداد الزائرين انتهى الأمر بكثير من الأسر إلى حصارها على الطرق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من 100 ألف سيارة دخلت محطة التل، مما تسبب بزحمة سير خانقة، وفق متحدث باسم شرطة مُري.

I appreciate the arrangements and efforts of Police, Administration and Rescue teams to manage huge influx of tourists in Murree areas, during snowfall.

Please cooperate with authorities and strictly follow their instructions to avoid any difficulties. pic.twitter.com/I2iJTOtjvM

— Usman Buzdar (@UsmanAKBuzdar) January 7, 2022