حملة سورية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام (فيديو)

تصدر وسم “#بدنا المعتقلين” قائمة الأعلى تداولا على منصات التواصل الاجتماعي السورية، ضمن حملة أطلقها المدونون للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وكشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، سجّلت 242 حالة اعتقال تعسفي منهم 4 أطفال و4 نساء.

وأشار التقرير إلى ملايين النازحين الذين يعيشون في الخيام والبرد ويرفضون العودة إلى منازلهم خشية انتقام قوات النظام.

واستعرض التقرير في 25 صفحة حصيلة الضحايا على أيدي النظام، وخلص إلى أن أعلى نسبة قتل من المدنيين السوريين حدثت بأيدي قوات النظام في محافظتي ريف دمشق وحلب.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل السورية مع الوسم في محاولة للضغط على النظام السوري ومطالبته بإطلاق سراح المعتقليين والكشف عن مصائر المخفيين قسريا.

More than 200000 Syrian civilians have been detained since 2011 save them.#بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/bJAHYs50VA — ،محيي الدين لالا, Mehei aldin lala ⚖️ (@MehdenL) January 6, 2022

For free women For mother, sister and wife for humanity Save the detainees#بدنا_المعتقلين#SaveTheSyrianDetainees pic.twitter.com/1GKWjPgimv — عبدو خضر (Abdo Khuder) (@abdo_khuder) January 7, 2022

My friend's father was talking about government neglect of the main streets when Assad's monsters arrested him.

After many months,she received his dead body with signs of brutal torture.#SaveTheSyrianDetainees#بدنا_المعتقلين #بدنا_المعتقلين #بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/xW1XmMWRqb — 𝕊𝔸𝕄𝔸💙 (@sama96om) January 6, 2022

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الحصيلة العامة للمعتقلين والمختفين قسريًا لدى النظام تجاوزت حاجز 149 ألفًا و862 شخصًا -بينهم 4931 طفلًا و9271 امرأة – ما زالوا قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ مارس/آذار 2011.

وأضافت أن حصيلة المَخفيين قسريًا بلغت 102 ألفا و287 شخصًا -بينهم 2405 أطفال، و5801 امرأة- منهم 86 ألفًا و792 شخصًا لدى قوات النظام السوري (بينهم 1738 طفلًا، و4986 امرأة)، و8648 شخصًا أُخفوا على يد تنظيم الدولة (بينهم 319 طفلًا و255 امرأة).