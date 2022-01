حملة سورية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام (فيديو)

تصدر وسم “#بدنا المعتقلين” قائمة الأعلى تداولا على منصات التواصل الاجتماعي السورية، ضمن حملة أطلقها المدونون للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وكشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، سجّلت 242 حالة اعتقال تعسفي منهم 4 أطفال و4 نساء.

وأشار التقرير إلى ملايين النازحين الذين يعيشون في الخيام والبرد ويرفضون العودة إلى منازلهم خشية انتقام قوات النظام.

واستعرض التقرير في 25 صفحة حصيلة الضحايا على أيدي النظام، وخلص إلى أن أعلى نسبة قتل من المدنيين السوريين حدثت بأيدي قوات النظام في محافظتي ريف دمشق وحلب.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل السورية مع الوسم في محاولة للضغط على النظام السوري ومطالبته بإطلاق سراح المعتقليين والكشف عن مصائر المخفيين قسريا.

More than 200000 Syrian civilians have been detained since 2011 save them. #بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/bJAHYs50VA

For free women For mother, sister and wife for humanity Save the detainees #بدنا_المعتقلين #SaveTheSyrianDetainees pic.twitter.com/1GKWjPgimv

My friend's father was talking about government neglect of the main streets when Assad's monsters arrested him.

After many months,she received his dead body with signs of brutal torture.#SaveTheSyrianDetainees#بدنا_المعتقلين #بدنا_المعتقلين #بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/xW1XmMWRqb

— 𝕊𝔸𝕄𝔸💙 (@sama96om) January 6, 2022