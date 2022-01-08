بعد أيام من حادث مشابه.. مصرع 16 وإصابة 18 في تصادم مروع شرقي مصر (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، صباح السبت، مصرع 16 شخصًا وإصابة 18 آخرين في حادث مروري بمدينة الطور شرقي البلاد، وفق حصر مبدئي لعدد الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان إن حادث التصادم وقع بين حافلتين إحداهما صغيرة على طريق جنيفة السريع الرابط بين محافظتي السويس وجنوب سيناء.

وأضافت أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة لنقل المصابين وجثث الضحايا إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن الإصابات تتنوع بين كسور وسحجات وجروح قطعية واشتباه في ارتجاج بالمخ.

ووجهت الوزارة برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ، مؤكدة جاهزية جميع المستشفيات الموجودة في محيط الحادث لتقديم الرعاية للمصابين.

ويأتي هذا الحادث بعد 3 أيام من آخر مشابه على الطريق الدائري الأوسطي السريع بنطاق محافظة القاهرة، أدى إلى تفحم خمس سيارات ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين، مما أثار غضبًا في البلاد.

وعدّد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان وعدم صيانة الطرق ورعونة القيادة وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

ووفق أرقام رسمية، لقي 7 آلاف شخص مصرعهم خلال حوادث طرق في مصر عام 2020. وتتخذ الحكومة إجراءات منذ سنوات لإنشاء طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

#الشروق| "كارثة يا ناس العربية بتولع والناس فيها".. لقطات من حادث مرعب في طريق جنيفة بالسويس

– فيديو متداول pic.twitter.com/Z0Sq9EkYSx — Shorouk News (@Shorouk_News) January 8, 2022

وعالميًّا، يلقى أكثر من مليون و350 ألف شخص حتفهم سنويًّا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما يتراوح بين 20 و50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.

وتستحوذ أفريقيا على أعلى المعدلات (26.6 لكل 100 ألف نسمة) بينما تسجل أوربا أدناها (9.3 لكل 100 ألف نسمة).

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فما زال خطر الوفاة بسبب حوادث المرور أعلى بثلاثة أضعاف في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بالأخرى المرتفعة الدخل.