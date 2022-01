مصر.. استبعاد الحضري وأبو جبل من بعثة المنتخب للكاميرون بسبب إصابتهما بفيروس كورونا

كشفت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب المصري لكرة القدم، أمس الخميس، عن إصابة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبوجبل حارس المرمى بعدوى فيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية في فيسبوك اليوم الجمعة “أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى. وتقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة”.

وأبدى البرتغالي (كارلوس كيروش) المدير الفني لمنتخب مصر حزنه على إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل لهما.

وكتب (كيروش) على صفحته الرسمية في تويتر “أوقات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا أقوى معا”.

وأضاف “من الأفضل أن نقف معًا ونركز على ما يتعين علينا القيام به لمواجهة التحديات. أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتكم، ونتمنى لكم الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا”.

Unprecedented times. The more the situation becomes difficult, the more we stay together & strong. Better we stand together & focus on what we need to do to meet the challenges. Dear Friends & Team Mates, we all pray for your health, wishing fast recovery and return to our Team.

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) January 7, 2022