مصر.. استبعاد الحضري وأبو جبل من بعثة المنتخب للكاميرون بسبب إصابتهما بفيروس كورونا

كشفت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب المصري لكرة القدم، أمس الخميس، عن إصابة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبوجبل حارس المرمى بعدوى فيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية في فيسبوك اليوم الجمعة “أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى. وتقرر عدم سفرهما غدا مع البعثة”.

وأبدى البرتغالي (كارلوس كيروش) المدير الفني لمنتخب مصر حزنه على إصابة الحضري وأبو جبل بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل لهما.

وكتب (كيروش) على صفحته الرسمية في تويتر “أوقات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا أقوى معا”.

وأضاف “من الأفضل أن نقف معًا ونركز على ما يتعين علينا القيام به لمواجهة التحديات. أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتكم، ونتمنى لكم الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا”.

Unprecedented times. The more the situation becomes difficult, the more we stay together & strong. Better we stand together & focus on what we need to do to meet the challenges. Dear Friends & Team Mates, we all pray for your health, wishing fast recovery and return to our Team. — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) January 7, 2022

ويترأس رئيس اتحاد كرة القدم المصري (جمال علام) بعثة منتخب مصر التي ستغادر غدا السبت إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق منافساتها بعد غد الأحد الموافق 9 يناير/ كانون الثاني وحتى 6 فبراير/ شباط المقبل.

ويخوض المنتخب المصري بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المران الأخير له اليوم الجمعة على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر إلغاء المباراة الودية مع منتخب الكونغو الذى كان من المقرر لها صباح اليوم الجمعة مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر للكاميرون ليوم السبت بدلا من الجمعة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتتصدر مصر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس الأمم الأفريقية والتى تضم 14 منتخبًا بعدما نجح في التتويج سبع مرات متفوقًا على صاحب الأرض منتخب الكاميرون الذي فاز باللقب خمس مرات.