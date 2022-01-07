“بدنا المعتقلين”.. حملة سورية لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام (فيديو)

تصدر في سوريا وسم (#بدنا_المعتقلين) قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر، في حملة أطلقها مدونون يطالبون فيها بإطلاق سراح معتقلي سجون النظام السوري.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير إن ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهد اعتقال 242 شخصًا بشكل تعسفي، بينهم 4 أطفال و4 نساء.

وتمت هذه الاعتقالات، وفق التقرير، على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، و”كانت النسبة الكبرى منها على يد النظام السوري في محافظتي ريف دمشق وحلب”.

وتفاعل عدد كبير من المدونين والناشطين مع الوسم، وعبره غردت الناشطة السورية رانيا سليمان “أين سجون نظام أسد، التي تعجّ بمئات آلاف المعتقلين، تنتفي أبسط حقوق المعتقلين، كالحقّ في تبليغ الأسرة بمكان المعتقل، ومصير الآلاف منهم مجهولٌ، عدا عن التعذيب الممنهج والظروف الموغلة في لا إنسانيتها”.

#بدنا_المعتقلين_بس_وينن سجون نظام أسد، التي تعجّ بمئات آلاف المعتقلين، تنتفي أبسط حقوق المعتقلين، كالحقّ في تبليغ الأسرة بمكان المعتقل، ومصير الآلاف منهم مجهولٌ، عدا عن التعذيب الممنهج والظروف الموغلة في لا إنسانيتها.#بدنا_المعتقلين_بس_وينن #سوريا #ادلب pic.twitter.com/1VO2cPaRHx — رانيا سليمان (@RaniaSula) January 5, 2022

وأفادت الناشطة مغفرة الزعبي بأن “ملف المعتقلين قديم لم يبدأ مع الثورة السورية فهناك من قضى أكثر من 20 عامًا في سجون النظام المجرم قبل أن تبدأ الثورة السورية”.

وتابعت أذكر في إحدى الفيديوهات التي رأيتها للمعتقلين وكانت لشخص تركي قدِم لتعلم اللغة العربية في سوريا، أن تلك الزيارة جعلته يقضي 21 عامًا في المعتقل.

ملف المعتقلين، ملف قديم لم يبدأ مع الثورة السورية فهناك من قضى أكثر من عشرون عامًا في سجون النظام المجرم قبل أن تبدأ الثورة السورية! أذكر في إحدى الفيديوهات التي رأيتها للمعتقلين كانت لشخص تركي قَدم لتعلم اللغة العربية إلى سوريا، تلك الزيارة جعلته يقضي ٢١ عامًا في المعتقل. pic.twitter.com/7Rlp5Bh1SS — مغفرة الزعبي🌿 (@Maghfera_zbi) January 6, 2022

وقال الناشط عمار الحسن إن “أهم قضية غفل عنها المسلمون في هذا العصر وانشغلوا عنها بما هو أقل منها هي قضية الأسرى المعتقلين والمعتقلات ولربما تأخر النصر بسبب خذلانهم”.

ودعا إلى إنقاذ “من رسموا طريق الحرية والكرامة وصنعوا الثورة”.

أهم قضية غفل عنها المسلمون في هذا العصر وأنشغلو عنها بما هو أقل منها في الوجوب ولأنها كانت من أوجب الواجبات ألا وهي قضية الأسرى "المعتقلين والمعتقلات

ولربما تأخر النصر بسبب خذلانهم !!!

أنقذوهم فهم من رسموا لنا طريق الحرية والكرامة

هم من صنعوا لنا الثورة هم هم #بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/daMv2ejqzs — Ammar Al-Hassan (@ammarkarandal1) January 6, 2022

وتساءل الناشط حسام الحلبي “بأي ذنب يعتقل هؤلاء وبأي ذنب يعذبون كل هذا العذاب؟ ومن الذي منح السجان الحق بكل هذا الجبروت والطغيان؟”.

واستطرد “لا شك أن هناك خللاً كبيراً في بنية المجتمع صنعته آلة الرعب الحاقدة وجعلت كثيراً من الناس يصمتون على ذلك الظلم المريع”.

#الحريه_لكل_المعتقلين

نتساءل دوماً بأي ذنب يعتقل هؤلاء وبأي ذنب يعذبون كل هذا العذاب؟. ومن الذي منح السجان الحق بكل هذا الجبروت والطغيان؟. لا شك أن هناك خللاً كبيراً في بنية المجتمع صنعته آلة الرعب الحاقدة وجعلت كثيراً من الناس يصمتون على ذلك الظلم المريع

#بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/249SqenC8Q — حسام الحلبي (@hossamalhalabi1) January 5, 2022

ونشر الناشط فادي عبيد صورة وعلّق عليها “هذا البناء ليس محطة لتوليد الكهرباء، أو جامعة يتعلّم فيها الطلاب، ليس مؤسسة تقدم الخدمات، ليس معملاً ولا فرناً ولا مخزناً”.

وتابع “هذا مسلخ، هو أكبر مسالخ البشر في العالم، هنا يعتقل نظام الأسد المجرم الآلاف، هنا يُعذَّب ويُقتل ويُدفن بشرٌ مثلنا، لكنّهم منسيّون”.

هذا البناء ليس محطة لتوليد الكهرباء، أو جامعة يتعلّم فيها الطلاب، ليس مؤسسة تقدم الخدمات، ليس معملاً ولا فرناً ولا مخزناً….

هذا مسلخ، هو أكبر مسالخ البشر في العالم، هنا يعتقل نظام الأسد المجرم الآلاف، هنا يُعذَّب ويُقتل ويُدفن بشرٌ مثلنا، لكنّهم منسيّون..#بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/DDfxTYLIaN — فادي عبيد (@fadi_obed2) January 5, 2022

وغردت الناشطة دارين عبد الله “في سجون الأسد ثمَّة طقوس خاصة لا يمكن أن توجد في مكان آخر حيث يؤمر السجناء المخلى سبيلهم بالهتاف للأسد فيهتفون بالروح بالدم نفديك يا بشار وكأن في ذلك رسالة مفادها: أن الروح التي لم تزهق طيلة فترة الاعتقال، يجب أن تبقى تحت الطلب حين يلزم بذلها فداء للطاغية”.

#بدنا_المعتقلين

في سجون الأسد ثمَّة طقوس خاصة لا يمكن أن توجد في مكان آخر حيث يؤمر السجناء المخلى سبيلهم بالهتاف للأسد فيهتفون بالروح بالدم نفديك يا بشار وكأن في ذلك رسالة مفادها:أن الروح التي لم تزهق طيلة فترة الاعتقال، يجب أن تبقى تحت الطلب حين يلزم بذلها فداء للطاغية. — دارين العبدالله (@Darin_ALabdalla) January 6, 2022

ونشر عدد من المشاركين في الحملة رسوما عن طرق التعذيب التي تُستخدَم داخل معتقلات النظام السوري.

بعض طرق التعذيب و التنكيل التي يتعرض لها المعتقلين #بدنا_المعتقلين pic.twitter.com/5lIXKDZcII — Saad (@sad9622) January 6, 2022

The brutal torture methods that many Syrians have been subjected to, and which detainees are still subjected to in Assad's brutal prisons.#بدنا_المعتقلين#SaveTheSyrianDetainees pic.twitter.com/rwoYkMR2kI — عبدو خضر (Abdo Khuder) (@abdo_khuder) January 7, 2022

وكان قسم الحريات بشبكة الجزيرة قد أنتج فيلمًا بعنوان (بين سجنين)، سلَّط خلاله الضوء على قصص مريرة لنساء سوريات تعرضن للاعتقال والتعذيب في سجون بشار الأسد.

وحكت المعتقلات من خلال الفيلم كيفية الحياة في تلك السجون وما تعرضن له من صنوف التعذيب المختلفة، وأكدن حرمانهن من محاكمات عادلة ونزيهة ومنعهن من التواصل مع أهلهن.

وسبق أن أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حوالي 10 آلاف امرأة ما زلن معتقلات أو مخفيات قسرا على أيدي أطراف النزاع في سوريا منهن أكثر من 8 آلاف في سجون النظام.

ووثقت الشبكة أكثر من 8 آلاف حالة عنف جنسي ارتكبتها قوات النظام السوري في حق نساء سوريات، ويرى حقوقيون أن النظام السوري أمعن في اعتقال آلاف النساء لقمع المجتمع السوري وضرب بنيته الاجتماعية.

وحسب منظمات حقوقية فإن اعتقال النساء استراتيجية متعمدة من قبل النظام السوري لوضع العائلة كلها تحت ضغط نفسي شديد في مجتمع أبوي تتحكم فيه العادات والتقاليد.