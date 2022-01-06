كورونا.. ماذا فعل أوميكرون بالعالم؟ وهل هناك ضوء في نهاية النفق؟ (فيديو)

شهدت الدول العربية مثل بقية العالم ارتفاعا ملحوظا في موجة الإصابات بفيروس كورونا واتخذت عدة إجراءات للحد من الانتشار، في حين يستمر تفشّي متحور أوميكرون بشكل كبير في أغلب أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد قال الدكتور غلام ضبعان خبير الجراثيم الطبية والمناعة -في لقاء حصري لبرنامج مع الحكيم- إن تجربة جنوب أفريقيا تعطي بعض الأمل، إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية لأوميكرون بنفس سرعة انتشارها تقريبا.

وأضاف ضيف الحلقة أن أوميكرون أخفّ ضررًا من المتحورات السابقة وأن معدلات الوفيات بالولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير مما كانت عليه خلال الموجات الأخرى.

وفي كندا ومع الانتشار المتزايد لأوميكرون أعلنت مقاطعة كيبيك الكندية هذا الأسبوع إغلاق متاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية.

يأتي هذا في وقت تتعرض فيه المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في كيبيك والتجمعات الشمالية النائية في كندا لضغوط كبيرة مع ازدياد أعداد الإصابات.

واستثنى رئيس وزراء كيبيك الصيدليات والمتاجر ومحطات الوقود، في حين حث رئيس اتحاد الغرف التجارية في المقاطعة حكومته على رفع الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

كما شهدت القارة الأوربية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة، مع انتشار متحور أوميكرون الشديد العدوى ولكن لم تواكب هذه الزيادة في الاصابات زيادةٌ مماثلة في الوفيات أو الدخول إلى العناية المركزة.

وبناءً على ذلك، أعلنت فرنسا تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كوفيد 19، كما أكد وزير الصحة البريطاني أن فرض إجراءات إغلاق هو “الخيار الأخير” في وقت تواجه فيه الحكومات خيارات صعبة بين السيطرة على الفيروس وإبقاء اقتصاداتها مفتوحة.

ولدى سؤال الدكتور غلام عن تأثير العامل الاقتصادي على قرارات الإغلاق على مستوى العالم وعن الدول التى لم تتخذ أي تدابير، أوضح أن هذه القرارات تأتي نتيجة لعامل مزدوج من الإجراءات الاحترازية والوضع الاقتصادي لكل بلد.

وجدير بالذكر أن المؤسسات العلمية المرموقة تنفق مليارات الدولارات للحفاظ على سلامة البشر، ولكن لا يمكن إغفال أن هناك بعض الدول النامية تعاني مشاكل أخطر من الجائحة كالمجاعات والفقر وغيرها.

ورغم أن بعض الدراسات أعطت أملا بتأكيدها أن أوميكرون لا يسبب إصابات بدرجة الخطورة نفسها الناجمة عن متحور “دلتا”، فإن منظمة الصحة العالمية حذرت من أوقات عصيبة مقبلة موضحة أن أوميكرون ربما يؤدي إلى “زيادة كبيرة في الحالات” بسبب قدرته الكبيرة على الانتشار.

من جانبها أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت الثلاثاء الماضي أكثر من مليون إصابة يومية بفيروس كورونا في رقم قياسي عالمي و1688 وفاة.

واستعانت السلطات الأمريكية بالحرس الوطني لدعم المستشفيات في ظل تسجيل أعداد هائلة من الإصابات بفيروس كورونا، وأُلغيت عدة رحلات جوية لكن لم يوقَف التعليم الحضوري في المدارس بالرغم من ارتفاع أعداد الأطفال المصابين.

وأشاد ضبعان في نهاية حديثه بدور اللقاحات وحث على تلقّي الجرعات المعزّزة، وأوضح أنه “لا يمكن ترك العنان للفيروس مع وجود اللقاحات والأدوية التي تعمل بشكل كبير على الحد من الجائحة، فهناك فئات معرضة للخطر ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لا يمكن التغافل عنها”.