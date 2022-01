شاب مسلم في بريطانيا يبحث عن زوجة المستقبل بطريقة مبتكرة (فيديو)

لجأ الشاب البريطاني المسلم محمد مالك، إلى طريقة مبتكرة من أجل البحث عن شريكة حياته، حين قرر استخدام لوحات إعلانية ضخمة في مدينة برمنغهام في بريطانيا.

وتظهر اللوحات باللون البنفسجي في الشوارع، حيث وضع عليها مالك صورته بشكل واضح إلى جانب عبارة “أنقذوني من الزواج المرتب، أو ما يعرف عادة بزواج الصالونات”.

وقال مالك الـبالغ من العمر29 عامًا، والذي يعمل في مجال ريادة الأعمال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “إذا كنتِ تعتقدين أنكِ الشخص المناسب لي، فتوجهي إلى رابط موقع الويب الخاص بي في السيرة الذاتية”.

وقام محمد مالك بدفع المال مقابل ظهوره في العديد من اللوحات الإعلانية للمساعدة في سعيه للحصول على الفتاة المؤهلة.

كما دشّن الشاب المسلم، موقع ويب أطلق عليه اسم “جِِدْ زوجة لمالك”- (Find Malik a Wife)، من أجل مساعدته في إيجاد زوجته المستقبلية.

Can you tell I like purple? #findmalikawife pic.twitter.com/WdcjzzIt0c

spotted in birmingham – this absolute legend has taken out billboards and set up a website to find a wife, this is like the final level of internet dating pic.twitter.com/d67vHFCA25

— new year same dean (@DeanRed123) January 2, 2022