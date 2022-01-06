شاب مسلم في بريطانيا يبحث عن زوجة المستقبل بطريقة مبتكرة (فيديو)

لجأ الشاب البريطاني المسلم محمد مالك، إلى طريقة مبتكرة من أجل البحث عن شريكة حياته، حين قرر استخدام لوحات إعلانية ضخمة في مدينة برمنغهام في بريطانيا.

وتظهر اللوحات باللون البنفسجي في الشوارع، حيث وضع عليها مالك صورته بشكل واضح إلى جانب عبارة “أنقذوني من الزواج المرتب، أو ما يعرف عادة بزواج الصالونات”.

وقال مالك الـبالغ من العمر29 عامًا، والذي يعمل في مجال ريادة الأعمال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “إذا كنتِ تعتقدين أنكِ الشخص المناسب لي، فتوجهي إلى رابط موقع الويب الخاص بي في السيرة الذاتية”.

وقام محمد مالك بدفع المال مقابل ظهوره في العديد من اللوحات الإعلانية للمساعدة في سعيه للحصول على الفتاة المؤهلة.

كما دشّن الشاب المسلم، موقع ويب أطلق عليه اسم “جِِدْ زوجة لمالك”- (Find Malik a Wife)، من أجل مساعدته في إيجاد زوجته المستقبلية.

spotted in birmingham – this absolute legend has taken out billboards and set up a website to find a wife, this is like the final level of internet dating pic.twitter.com/d67vHFCA25 — new year same dean (@DeanRed123) January 2, 2022

وقال مالك عبر الموقع، “أنا عازب، ولم التق بعد مع شريكة حياتي. والشريكة المثالية لي يجب أن تكون امرأة مسلمة في العشرينات من عمرها تسعى جاهدة لتحسين دينها”.

وتابع “أنا منفتح على أي عرق، ولكني أنتمي لعائلة بنجابية محافظة، لذلك على الفتاة المرشّحة أن تحافظ على ثباتها”.

وأضاف “دائمًا أفضّل الشخصية والإيمان على أي شيء آخر! أنا شاب وحيد وأعتني بأمي وأبي. إذا كانت تريد تغيير هذا الأمر، فلا أعتقد أنها ستنجح في ذلك”.

وأوضح مالك أنه ليس ضد الزواج المرتب؛ فهو يعتقد أن له مكانًا وتقاليد في العديد من الثقافات الإسلامية. وأثبتت الدراسات مميزات عدة له، ولكن مالكًا يريد أن يجد شريكته بنفسه أولًا.

وتقول وسائل إعلام محلية إن عملية البحث عن الزوجة المناسبة أضحت أمرًا صعبًا هذه الأيام.

وأضافت أنه في ظل انتشار فيروس كوفيد- 19 ومتحوراته المختلفة يتجه الكثير من الشباب والشابات في بريطانيا إلى تطبيقات المواعدة، بينما يحاول الآخرون أن يكونوا أكثر إبداعًا مثل ما فعل الشاب المسلم محمد مالك.