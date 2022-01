بسبب عفاريت المصرف.. اتهامات لكاتبة روايات هاري بوتر بمعاداة السامية (فيديو)

اتهم المذيع الأمريكي الساخر (جون ستيوارت) مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر (جي كي رولينغ) بمعاداة السامية بسبب شخصيات “عفاريت المصرف” في تلك القصة الخيالية.

وبحسب القصة يعمل مخلوقات من الأقزام السحرية من ذوي الأنوف المعقوفة في البنك الذي يحتفظ فيه السحرة بأموالهم وحاجياتهم.

وقال ستيوارت إن هذه الصورة النمطية تشير إلى العرق اليهودي.

وأضاف أن هذه العفاريت تستند إلى رسوم كاريكاتورية معادية للسامية ولليهود من وثائق بروتوكلات حكماء صهيون، مشيرا إلى أنه لاحظ كيف تتشابه العفاريت مع الرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية بوضوح لكن معظم الناس لا يعترفون بذلك على حد تعبيره.

وتابع قائلا إنه في عالم هاري بوتر الخيالي يمكن للناس ركوب التنانين أو الحصول على بوم أليف لكنه تساءل “من يجب أن يدير البنك”؟ وأجاب “اليهود”.

وتأتي تصريحات ستيوارت بالتزامن مع عرض منصة (إتش بي أو ماكس) فيلما خاصا للمّ الشمل بمناسبة مرور عشرين عاما على عرض أول أفلام سلسلة هاري بوتر اجتمع فيه ممثلون وصناع العمل للحديث عن كواليسه واستُبعدت منه الكاتبة وأضيفت لها لقطات أرشيفية تعود لعام 2019.

وقيل إن سبب استبعاد الكاتبة هو آراؤها الرافضة للتحول الجنسي التي واجهت بسببها انتقادات عديدة وهجوما لاذعا من قبل ناشطين وإعلاميين.

وأثار موقف جون ستيوارت من مؤلفة هاري بوتر جدلا وانقساما عالميا، فقد نشرت (الحملة ضد معاداة السامية) بيانا جاء فيه “إن تصوير العفاريت في سلسلة هاري بوتر يأتي في إطار صورتهم النمطية في الفن الشعبي الغربي بوجه عام، ومن يستخدمها لا يفكر في اليهود على الإطلاق ولكن في هذه الصورة النمطية لدى القراء، وجي كي رولينج من أشد المناصرين للمجتمع اليهودي وتكافح عبر سنوات ضد معاداة السامية”.

وكتب بيري أندرسون وهو يهودي الديانة “لكن هؤلاء هم العفاريت. ليس من المفترض أن يكونوا بشرا. تم تصوير العفاريت بهذه الطريقة لعدة قرون في الفن الشعبي وهذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها ادعاءً بأن مثل هذه الصور من المفترض أن تكون صورا نمطية متعصبة عنّا”.

وعلقت كريستينا تشيريكو مؤيدة لكلام ستيوارت “العنصرية في هذه الكتب غريبة بالفعل”!

وكتب ديريك أشونج “حرفيا في المرة الأولى التي رأيت فيها هذا المشهد، هذا بالضبط ما اعتقدته. ما زلت لا أفهم كيف لم يلاحظ أيّ من المنتجين شيئا مسيئا في الأمر”.

