الرئيس الفلبيني يهدد غير المُطَعّمين ضد كورونا بالاعتقال

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الخميس، إن من لم يتلقوا جرعات اللقاح ضد كوفيد-19 سيتم اعتقالهم، في حالة عصيان أوامر ملازمة المنازل بعد أن قفزت الإصابات لأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

وقال دوتيرتي في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، إنه طلب من قادة المجتمعات المحلية البحث عن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن، والتأكد من ملازمتهم المنازل، ومعاقبة كل من يخرق قواعد إجراءات الحجر الصحي.

وقالت وزارة الصحة في الفلبين إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا قفزت لأعلى مستوى منذ 26 سبتمبر/أيلول بتسجيل 172209 إصابة، اليوم الخميس، بما في ذلك إصابات المتحور الجديد “أوميكرون”.

ورفعت هذه الحصيلة، التي تزيد عن ثلاثة أضعاف الأعداد المسجّلة، يوم الثلاثاء الماضي، إجمالي الإصابات إلى 2.88 مليون حالة، ورفعت الوفيات لأكثر من 51700، وهو ثاني أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

يذكر أن العديد من دول العالم شهدت منذ منتصف الشهر الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا في موجة الإصابات بفيروس كوفيد-19، واتخذت إجراءات عدة للحد من انتشاره. في حين يستمر تفشّي متحور أوميكرون بشكل كبير في أغلب أنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت دول القارة الأسيوية والمحيط الهادي من خطورة تفشي متحور “أوميكرون”، مؤكدة أن البيانات الإحصائية الخاصة به أظهرت أنه أكثر عدوى من متحور “الفا” و”دلتا” بثلاث مرات.